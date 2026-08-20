Банки Юга пересматривают долги аграриев

Банки на Юге России начали пересматривать графики платежей и реструктурировать задолженность аграриев, столкнувшихся с нехваткой оборотных средств из-за сложностей с реализацией урожая. Об этом на круглом столе «Ъ-Кавказ» «Перспективы внедрения новых агротехнологий на Юге: тренды и решения» в Минеральных Водах сообщил директор банка «Центр-инвест» в Ставропольском крае Денис Титоренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИД «Коммерсантъ-Кавказ» Фото: ИД «Коммерсантъ-Кавказ»

По его словам, кредитные организации рассматривают финансовое положение каждого хозяйства отдельно и при необходимости корректируют график выплат еще до возникновения просрочки. «Выдать кредит несложно, сложнее поддерживать заемщика на всем протяжении срока кредитования. Если возникают проблемы, необходимо искать возможность снизить текущую платежную нагрузку»,— сказал Денис Титоренко.

При реструктуризации, по его словам, предусмотрены индивидуальные графики платежей. «Шаблонов здесь нет — программы адаптивны. Если есть возможность облегчить ежемесячные платежи и снизить нагрузку, это делается в индивидуальном порядке. Выдать кредит несложно, значительно сложнее поддерживать заемщика на всем протяжении срока кредитования», — пояснил Денис Титоренко.

Отдельной проблемой остаются хозяйства, имеющие обязательства перед несколькими кредитными организациями. Одним из возможных решений может стать консолидация таких займов в одном банке. По словам Дениса Титоренко, соответствующий механизм сейчас обсуждается в Госдуме.

Его использование, как считает Денис Титоренко, ограничивают требования Банка России к резервированию. Смягчение этих требований могло бы расширить возможности рефинансирования нескольких кредитов одним займом и снизить нагрузку на предприятия, столкнувшиеся с временными проблемами с ликвидностью.

При этом в ситуации, когда у заемщика уже возникают сложности с обслуживанием долга, кредиторы могут пересматривать условия еще до появления просроченной задолженности. По словам Дениса Титоренко, такой подход позволяет обсуждать изменение графика выплат с учетом финансового положения конкретного хозяйства.