«Перспективе» дадут землю в Удмуртии в аренду и без торгов под промышленный парк

Технопарк «Перспектива» получит землю в селе Завьялово в аренду и без торгов для строительства производственно-промышленного парка. Соответствующее распоряжение подписала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова. Документ опубликован на сайте правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Площадь участка составляет 16,1 тыс. кв. м. Он находится напротив магазина «Строительный дворик» и завода высоковольтного оборудования «Электро-Н» на Объездной Ижевска.

По данным портала «Чекко», ООО «Технопарк “Перспектива”» было зарегистрировано в октябре 2012 года в Завьялово. Основной ОКВЭД — аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью. Учредителем и руководителем технопарка является Александр Макаров. Чистая прибыль ООО в 2025 году составила 7 тыс. руб. В 2022-2024 годах ее не было. Выручка год к году снизилась на 89% — до 307 тыс. руб. Активы предприятия — 89,4 млн руб.