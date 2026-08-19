ФАС начала разбирательство в отношении фармкомпании «Гротекс»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении фармкомпании «Гротекс», выпускающей препараты под брендом Solopharm. Поводом стало введение в оборот дженерика «Эмфорикс» до окончания срока действия патента на оригинальный препарат.

В ФАС сообщили, что с заявлением в службу обратились ООО «Берингер Ингельхайм» и представитель владельца патента на действующее вещество эмпаглифлозин. Оно входит в состав препарата «Джардинс» производства Boehringer Ingelheim.

Патент на эмпаглифлозин действует до ноября 2029 года. При этом «Гротекс» ввел в оборот «Эмфорикс» с тем же действующим веществом без согласия правообладателя.

Антимонопольная служба проверит действия компании на соответствие закону о защите конкуренции.

Карина Дроздецкая