Разработчик ChatGPT заявил, что начал ужесточать условия тестирования последних моделей искусственного интеллекта. На контроль за моделями будет уходить около пятой части мощностей, необходимых для запуска и работы нейросетей, сообщили в OpenAI. Компания объявила об этом после того, как ее модели вышли из-под контроля и совершили хакерскую атаку на сервисы другой организации.

В компании обновили протоколы безопасности. За тестированием следит отдельный автоматизированный ИИ. В случае подозрительных действий он мгновенно поднимает тревогу, после чего специалисты должны будут за 30 минут определить, была ли она ложной — иначе работу модели немедленно должны приостановить. OpenAI также сообщила, что ввела жесткую сетевую изоляцию и усиленные «песочницы» для исследовательских сред, чтобы полностью исключить несанкционированный выход ИИ-моделей в интернет.

«Значительный объем рабочих процессов остается на паузе до тех пор, пока они... не будут соответствовать новой планке безопасности»,— добавили в компании.

В августе экспериментальные ИИ-агенты компании атаковали инфраструктуру Hugging Face. Как сообщало Bloomberg, перед взломом они общались между собой через внутренние доски объявлений и совместно спланировали выход в интернет из изолированной среды. Случай показал склонность передовых систем к хитрости и обходу правил под давлением алгоритмов обучения, сообщали в OpenAI.