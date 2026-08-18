Петербургская полиция задержала в Мытищах предполагаемого координатора мошенников
Петербургские полицейские задержали в Мытищах 21-летнего жителя Краснодара, которого считают организатором группы, помогавшей телефонным мошенникам похищать деньги у жителей города.
В Мытищах нашли предполагаемого лидера группы телефонных мошенников
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
По данным ГУ МВД, молодой человек получал инструкции от зарубежного куратора и координировал действия сообщников. Во время задержания он, предположительно, пытался избавиться от улик, выбросив их из окна квартиры.
При обыске правоохранители изъяли 11 SIM-карт, два роутера, два мобильных телефона, ноутбук и GSM-шлюз. По решению суда подозреваемого заключили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается. Полиция устанавливает дополнительные эпизоды деятельности группы и возможных соучастников.
Ранее, в феврале, правоохранители задержали двух предполагаемых сообщников молодого человека. Один из них выполнял роль курьера и забирал деньги у потерпевших, второй отвечал за работу нелегальных узлов связи.