Петербургская полиция задержала в Мытищах предполагаемого координатора мошенников

Петербургские полицейские задержали в Мытищах 21-летнего жителя Краснодара, которого считают организатором группы, помогавшей телефонным мошенникам похищать деньги у жителей города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мытищах нашли предполагаемого лидера группы телефонных мошенников

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Мытищах нашли предполагаемого лидера группы телефонных мошенников

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным ГУ МВД, молодой человек получал инструкции от зарубежного куратора и координировал действия сообщников. Во время задержания он, предположительно, пытался избавиться от улик, выбросив их из окна квартиры.

При обыске правоохранители изъяли 11 SIM-карт, два роутера, два мобильных телефона, ноутбук и GSM-шлюз. По решению суда подозреваемого заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Полиция устанавливает дополнительные эпизоды деятельности группы и возможных соучастников.

Ранее, в феврале, правоохранители задержали двух предполагаемых сообщников молодого человека. Один из них выполнял роль курьера и забирал деньги у потерпевших, второй отвечал за работу нелегальных узлов связи.

Матвей Николаев