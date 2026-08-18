На Ремесленной улице в Петербурге построят детский сад на 200 мест

На Ремесленной улице в Петроградском районе Петербурга построят детский сад на 200 мест. Решение о целевом предоставлении земельного участка под объект дошкольного образования одобрили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ввести детский сад в эксплуатацию планируют во втором квартале 2028 года

Фото: Пресс-служба Смольного Ввести детский сад в эксплуатацию планируют во втором квартале 2028 года

Фото: Пресс-служба Смольного

Площадь участка составляет более 7,7 тыс. кв. м. Срок строительства — 26 месяцев с момента заключения договора аренды. Ввести детский сад в эксплуатацию планируют во втором квартале 2028 года.

После завершения строительства здание передадут в собственность Петербурга, добавили в региональном правительстве.

Карина Дроздецкая