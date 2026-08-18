На Ремесленной улице в Петербурге построят детский сад на 200 мест
На Ремесленной улице в Петроградском районе Петербурга построят детский сад на 200 мест. Решение о целевом предоставлении земельного участка под объект дошкольного образования одобрили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства, сообщили в пресс-службе Смольного.
Ввести детский сад в эксплуатацию планируют во втором квартале 2028 года
Фото: Пресс-служба Смольного
Площадь участка составляет более 7,7 тыс. кв. м. Срок строительства — 26 месяцев с момента заключения договора аренды. Ввести детский сад в эксплуатацию планируют во втором квартале 2028 года.
После завершения строительства здание передадут в собственность Петербурга, добавили в региональном правительстве.