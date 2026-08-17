Нижнекамск и бразильский Санта-Барбара-ду-Тугуриу стали городами-побратимами

Нижнекамск подписал соглашение об установлении дружественных отношений с муниципалитетом Санта-Барбара-ду-Тугуриу в бразильском штате Минас-Жерайс. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

Соглашение заключено на два года с возможностью продления. Стороны видят возможности для обмена в образовании, культуре и спорте, а также перспективы для развития экономических и инвестиционных контактов.

Мэр Санта-Барбара-ду-Тугуриу Жозе Антониу Алвес Донато отметил, что соглашение позволит построить «мост между Россией и Бразилией». По данным переписи, население бразильского муниципалитета составляет около 4,2 тыс. человек.

Анар Зейналов