Десятки улиц Ростова-на-Дону останутся без света с 17 по 21 августа

Компания «Донэнерго» опубликовала график плановых отключений электроэнергии в Ростове-на-Дону на 17–21 августа. Работы связаны с техническим обслуживанием и заменой оборудования, ремонтом линий электропередачи, а также обрезкой растительности вблизи электросетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В понедельник, 17 августа, с 09:00 до 17:00 без электричества останутся жители нескольких десятков улиц и переулков: Радищева, 2-й и 3-й Кизитериновских, Коммунальной, Просвещения, Кецховели, Металлургической, Полторацкого, Невельской, Пионерских улиц, Смычки, Ильича, Алексея Береста и нескольких других. Отключения также затронут Профсоюзную, Губаревича, Скачкова, Чапаевскую, Депутатскую, Дальневосточную, Минераловодскую, Кручинина, Крайнюю, Нагорную, Трудящихся и другие улицы.

Ряд домов останется без света с 09:00 17 августа до 17:00 18 августа на улицах Алябьева, Мусоргского, Каштановой, Липовой, Гераневой, Шостаковича, Самшитовой, а также в переулках Врубеля и Васнецова.

В среду, 18 августа, с 09:00 до 17:00 отключения коснутся домов на Коммунистическом проспекте и 2-й Краснодарской улице. Кратковременные работы запланированы на Будённовском проспекте, улицах Максима Горького и Пушкинской.

В среду, 19 августа, с 09:00 до 17:00 свет отключат в Крестьянском и Флотском переулках, на улицах Циолковского и Всесоюзной. На Большой Садовой отключение будет с 09:00 до 15:00.

В четверг, 20 августа, работы продолжатся по нескольким адресам с 09:00 до 17:00. Отключения также затронут Коммунистический проспект и улицу Зорге. Отдельным адресам на Лермонтовской улице и в Соборном переулке свет отключат с 09:00 20 августа до 17:00 21 августа.

В пятницу, 21 августа, отключение по последним адресам завершится в 17:00.

Жителям рекомендуют заблаговременно учесть график при планировании дня.

Мария Хоперская