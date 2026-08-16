Главные события недели 10–16 августа в Черноземье
Выбор редакции «Ъ-Черноземье»
- После атаки БПЛА загорелись два склада Wildberries под Воронежем. Погиб человек, еще двое пострадали, четыре объекта компании приостановили работу
- В Черноземье начался новый виток топливного кризиса: позиции региональных властей и операторов АЗС, динамика цен и оценки экспертов о причинах дефицита и перспективах восстановления поставок
- Президент США Дональд Трамп подтвердил освобождение Роберта Гилмана, с 2022 года находившегося под стражей в Воронеже
- Крупные банки нарастили число премиальных клиентов в Черноземье на 8–48%: данные участников рынка и оценки аналитиков о причинах роста и ужесточении условий обслуживания
- Как стало известно «Ъ-Черноземье», девелопер «Энко» приступает к реализации жилого квартала в Воронеже за 12 млрд рублей: параметры трех очередей и оценки экспертов о перспективах продаж
- За восемь лет банкротства 237 кредиторов воронежского банка «Воронеж» не получили выплат по требованиям на 4,38 млрд руб., тогда как расходы на процедуру достигли 354,6 млн руб.: объяснения АСВ и экспертов
- «Ъ-Черноземье» изучил декларации кандидатов в Госдуму по воронежским округам: рейтинг доходов, недвижимости, автомобилей и сбережений
- Липецкий производитель «Фрутоняни» АО «Прогресс» открыло лабораторию и планирует выпустить 38 новинок в 2026 году: планы по выходу в новые возрастные сегменты и расширению экспорта в Азию
- Государственное АО «Управление недвижимостью» стало управляющей организацией национализированного липецкого ООО «Рошен». Акции кондитерской фабрики включены в программу приватизации на 2026–2028 годы
- Арбитраж признал банкротом белгородское ООО «Тиманис», арендовавшее имущество Валуйского ЛВЗ. Ранее фирма фигурировала в уголовном деле о невыплате зарплат
- Экспорт сельхозпродукции из Белгородской области вырос с 58,4 тыс. до 103,2 тыс. т. Основу зарубежных поставок составили растительные корма, свинина и молочная продукция
- Курскому экс-депутату Максиму Васильеву ужесточили наказание до семи лет колонии за отмывание денег, похищенных при строительстве оборонительных сооружений
- Экспорт товаров из Курской области за январь—май вырос на 32,2%, до $568,3 млн. Внешнеторговый оборот региона увеличился на 17,9%, до $854,1 млн
- Экс-владелец орловской стройфирмы «Фортуна» Дмитрий Плясов потребовал с нее 470 млн руб. в качестве действительной стоимости своей доли и процентов
- Орловская станция скорой помощи возьмет в лизинг 17 автомобилей за 116,7 млн руб.
- Тамбовское ПАО «Группа "Русагро"» досрочно сменило правление. Новый состав включает трех человек, имена которых компания не раскрыла
- В Тамбовской области производственный комплекс «Тамбовских разносолов» выставили на продажу за 270 млн руб. Мощность предприятия составляет 400 т готовой продукции в месяц с возможностью увеличения до 600 т