Липецкий производитель «Фрутоняни» расширит продуктовую линейку на 18 позиций

Производитель детского питания в Липецке АО «Прогресс» (бренды «Фрутоняня» и «Липецкий бювет») открыло лабораторию для углубленного изучения свойств сырья и поиска альтернативных рецептур. Ее посетили корреспонденты «Ъ-Черноземье». Параметры инвестпроекта и его стоимость не раскрываются, но в компании заявили, что запуск лаборатории позволит разрабатывать продукты с новыми вкусами. До конца года «Прогресс» планирует вывести на рынок еще 18 товарных позиций (SKU) в дополнение к 20, уже появившимся в 2026-м, сообщили «Ъ-Черноземье» в компании. Таким образом, за год производитель рассчитывает выпустить 38 новинок — вдвое больше, чем в 2025-м (19). Новые продукты в линейке займут примерно 20% текущей номенклатуры (свыше 200 SKU, по собственным данным компании).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Предприятие АО «Прогресс» в Липецке Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Лаборатория для углубленного изучения свойств сырья и поиска альтернативных рецептур АО «Прогресс» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Лаборатория для углубленного изучения свойств сырья и поиска альтернативных рецептур АО «Прогресс» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Лаборатория для углубленного изучения свойств сырья и поиска альтернативных рецептур АО «Прогресс» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Лаборатория для углубленного изучения свойств сырья и поиска альтернативных рецептур АО «Прогресс» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Лаборатория для углубленного изучения свойств сырья и поиска альтернативных рецептур АО «Прогресс» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Лаборатория для углубленного изучения свойств сырья и поиска альтернативных рецептур АО «Прогресс» Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 7 Предприятие АО «Прогресс» в Липецке Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Лаборатория для углубленного изучения свойств сырья и поиска альтернативных рецептур АО «Прогресс» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Лаборатория для углубленного изучения свойств сырья и поиска альтернативных рецептур АО «Прогресс» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Лаборатория для углубленного изучения свойств сырья и поиска альтернативных рецептур АО «Прогресс» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Лаборатория для углубленного изучения свойств сырья и поиска альтернативных рецептур АО «Прогресс» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Лаборатория для углубленного изучения свойств сырья и поиска альтернативных рецептур АО «Прогресс» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Лаборатория для углубленного изучения свойств сырья и поиска альтернативных рецептур АО «Прогресс» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

«Решение открыть лабораторию продиктовано стремлением расширить ассортимент для нашей классической аудитории — детей до трех лет — и выйти в сегмент питания для более старшего возраста»,— рассказала «Ъ-Черноземье» директор завода Ольга Красникова. По ее словам, компания также отмечает рост потребления детского питания взрослыми. Кроме того, «Прогресс» рассматривает возможность расширения экспортного присутствия. Помимо традиционных рынков СНГ, компания намерена продвигать новинки в странах Азии, включая Китай и Вьетнам. «Сейчас завод выпускает суммарно более 300 тыс. т продукции в год. А, например, фактический объем переработки сырого молока в сутки составляет 120 т с возможностью расширения производственных мощностей без допинвестиций в оборудование»,— добавила госпожа Красникова.

По данным Rusprofile, АО «Прогресс» зарегистрировано в 1988 году в Липецке. Предприятие специализируется на производстве соковой продукции из фруктов и овощей для детского питания. Уставный капитал — 804,2 млн руб. Гендиректор — Павел Виноградов. Акционеры не раскрываются. Компания, ссылаясь на данные Nielsen, называет себя ведущим российским производителем детского питания. Завод производит свыше 200 наименований продукции под брендом «Фрутоняня».

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», АО «Прогресс» по итогам 2025 года увеличило чистую прибыль на 27% — до 10,2 млрд руб. против 8 млрд руб. годом ранее. Выручка предприятия выросла на 8% и достигла 52,1 млрд руб. (48,2 млрд руб. в 2024-м).

Как сообщал «Ъ», в 2024 году производителя «Фрутоняни» выкупил владелец НЛМК Владимир Лисин. С апреля 2026-го пост генерального директора «Прогресса» занимает Павел Виноградов — топ-менеджер из структур господина Лисина.

Бизнес по производству детского питания, по данным «Ъ-Черноземье», исторически отличается высокой рентабельностью — около 30% по EBITDA.

Кабира Гасанова