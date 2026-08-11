Главное об атаке на склады Wildberries под Воронежем 11 августа: пожар, погибший и раненые

В ночь на 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области после атаки БПЛА загорелись два склада компании Wildberries. Также в результате налета беспилотников погиб 49-летний мужчина, находившийся на улице: он получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Еще два человека доставлены в медицинские учреждения: один пострадал на открытой территории, другой — на площадке логистического центра. Главное о последствиях атаки — в подборке «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 02:25 пресс-служба Wildberries опубликовала информацию, что логистические объекты компании в Воронежской области были эвакуированы по требованиям безопасности. Более подробной информации на тот момент не приводилось. Губернатор Александр Гусев сообщил об атаке на Новоусманский район в своем канале в «Максе» в 07:01. По информации главы региона, ночью силы ПВО ликвидировали над Воронежем и еще пятью районами области 15 дронов. Опасность атаки БПЛА в регионе действовала с 21:09 понедельника, 10 августа, однако непосредственной угрозы удара беспилотников в Новоусманском районе не объявлялось. Согласно официальной информации на тот момент, в результате падения обломков загорелись два складских помещения, принадлежащих «крупной компании». На одном из объектов пожар уже был локализован на площади 16 тыс. кв. м, на другом продолжалось тушение возгорания на 20 тыс. кв. м. На месте работали оперативные службы.

Глава региона также сообщил о трех пострадавших, один из которых скончался в больнице. Кроме того, обломками были повреждены три грузовых и один легковой автомобиль. В июле в результате ночной атаки БПЛА на Воронеж и шесть районов области серьезные повреждения получили склад некоего маркетплейса, а также «фасад другого аналогичного сооружения». В пригороде областного центра погиб трехлетний ребенок, его родители пострадали. Ранения получил также 19-летний молодой человек. В Telegram-канале пресс-службы Wildberries тогда сообщили, что склад в Новоусманском районе приостановил работу с полуночи. Его планировали открыть 23 июля в 06:00, однако этого не произошло. В 11:37 в канале для воронежских сотрудников Wildberries объявили о возобновлении работы комплекса с полудня. О каких-либо последствия для компании официально не сообщалось

В 05:34 на своих ресурсах администрация Новоусманского района напомнила о мерах предосторожности при задымлении и смоге в населенном пункте. UPD. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области на своем сайте в 11:01 уведомило, что вследствие возгорания на складских объектах в Новоусманском районе были «приняты меры по усилению мониторинговых исследований качества атмосферного воздуха». В настоящее время проводится регулярный отбор проб и анализ воздуха на территории ближайших населенных пунктов. В 08:26 Александр Гусев уточнил, что возгорание на одном из складов под Воронежем было ликвидировано на площади 16 тыс. кв. м. На втором объекте продолжалось тушение — к тому времени пожар локализовали на площади 75 тыс. кв. м.

В пресс-службе Wildberries в 08:59 сообщили, что возгорание на всех логистических объектах компании полностью ликвидировано, но месте продолжают работать пожарные расчеты. По данным компании, была проведена заблаговременная эвакуация персонала, а товары преимущественно не пострадали. Прием текущих поставок временно ограничили и перенаправили на другие объекты. В связи с «обстоятельствами непреодолимой силы» компания приняла ряд мер: приостановила работу четырех складов: «Воронеж», «Воронеж — питание», «Воронеж КГТ+» и «Воронеж СГТ»;

с 11 августа отменила начисление стоимости хранения товаров, произведенные начисления за день аннулированы;

сняла с продажи товары, хранящиеся на складах;

разрешила отменять запланированные поставки, включая транзитные, без штрафов;

отключила штрафы за отмену заказа и отгрузку на иные сортировочные центры по модели FBS (схема работы на маркетплейсе, при которой продавец самостоятельно хранит товары на своем складе и сам же их упаковывает и отгружает при поступлении заказа);

зафиксировала комиссию за позднюю отгрузку по модели FBS — она увеличиваться не будет.

В 09:11 губернатор Александр Гусев объявил об отбое опасности атаки БПЛА в регионе. Следственный комитет России в 10:05 заявил, что возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы) по факту атаки ВСУ на гражданские объекты в Новоусманском районе Воронежской области. «Следственный комитет России проведет полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления»,— говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре Воронежской области продолжает работу горячая линия по вопросам защиты прав пострадавших в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Надзор уточнил, что на место происшествия выезжал прокурор Новоусманского района. Жители ЖК «Озерки» в мессенджере сейчас публикуют фото того, как «после возгорания на WB выпали осадки в виде пепла, стекловаты и ценников от товаров». Машины, по словам пользователей, покрыты слоем грязи.

Глава Новоусманского района Воронежской области Татьяна Леонтьева выразила соболезнования родным и близким погибшего, а также призвала местных жителей соблюдать меры безопасности.

«Не приближайтесь к обломкам беспилотных летательных аппаратов и другим подозрительным предметам. При обнаружении фрагментов БПЛА необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих и незамедлительно сообщить о находке по телефону 112. Также напоминаю о недопустимости публикации в интернете фото- и видеоматериалов с последствиями работы средств ПВО, особенно с указанием конкретного места»,— говорится в сообщении госпожи Леонтьевой.

В 13:31 Александр Гусев сообщил, что открытое горение на втором пострадавшем складе также было ликвидировано. На местах происшествий продолжают работать оперативные службы. Глава региона отметил, что «благодаря самоотверженности пожарных удалось не допустить появления новых пострадавших или поврежденных объектов».

«От себя лично и всего правительства региона выражаю соболезнования семье погибшего в результате ночной атаки ВСУ. Желаем скорейшего выздоровления и крепости духа получившим ранения. Социальные службы области уже приступают к оказанию помощи»,— написал в «Максе» господин Гусев.

Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов также выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что парламентарии готовы включиться и оказать поддержку пострадавшим.

В пресс-службе министерства здравоохранения Воронежской области «Ъ-Черноземье» сообщили, что состояние одного из пострадавших характеризуется как тяжелое — он находится в реанимации медицинского учреждения. Второго раненого отпустили на амбулаторное лечение.

В 16:08 воронежский Роспотребнадзор проинформировал на своем сайте, что, по результатам лабораторных исследований содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает гигиенические нормативы, и не представляет угрозы для здоровья населения.

Кабира Гасанова, Денис Данилов