Московская организация взяла управление липецкой кондитерской фабрикой Roshen

С 7 августа 2026 года управляющей организацией национализированного липецкого ООО «Рошен», на балансе которого находится липецкая кондитерская фабрика Roshen, является московское АО «Управление недвижимостью», принадлежащее государству. Данные зафиксированы в ЕГРЮЛ. Ранее ООО «Рошен» управлял генеральный директор Сергей Почтенный, назначенный на эту должность в августе 2024-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

АО «Управление недвижимостью» зарегистрировали в Москве в феврале 2024 года, организация работает в сфере управления недвижимым имуществом за вознаграждение. Генеральный директор — Игорь Кривошеев. Единственным учредителем выступает Российская Федерация со 100-процентной долей участия. Права учредителя осуществляет Росимущество. Финансовые показатели АО демонстрируют уверенный рост: выручка за 2025 год составила 675,3 млн руб., увеличившись на 72% относительно предыдущего года (391,9 млн). Чистая прибыль выросла более чем в три раза — с 18,1 до 60,1 млн руб.

До 17 июня этого года 100% долей в ООО «Рошен» принадлежало Росимуществу. Однако сейчас 0,0024% долей принадлежат липецкому АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"» (ЛКФ). Предприятие демонстрирует нулевую выручку и фактически не ведет деятельность.

В конце июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что правительство РФ приняло решение о продаже национализированного АО «ЛКФ "Рошен"». Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, 99,9% акций предприятия включены в программу приватизации на 2026–2028 годы.

В феврале 2024 года Октябрьский райсуд Липецка по иску Генпрокуратуры признал бывшего владельца Roshen Петра Порошенко и его сына Алексея Порошенко (бывший народный депутат Украины), а также бывшего генерального директора ЛКФ Олега Казакова экстремистами, запретив их деятельность в России, и постановил изъять липецкие структуры компании — АО «ЛКФ "Рошен"» и ООО «Рошен». К июлю 2024 года активы были переданы в распоряжение Росимущества.

Подробнее о национализации липецких активов Roshen — в публикации «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов