Главные новости за 13 августа: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

События четверга — выбор «Ъ-Черноземье»

Арбитражный суд Ярославской области принял иск местного «Центр-Инвест». У компании возникли претензии к крупнейшему в Воронежской области производителю спитрного — АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» — а также к связанным с ним ООО «Боттл», ООО «Агат» и ООО ТД «Бутурлин» на сумму 52,7 млн руб. Ранее ярославская компания судилась с ЛВЗ по поводу сделок лизинга оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ипотечный рынок Белгородской области за первое полугодие вырос на 57%. Жители региона оформили 4,77 тыс. жилищных кредитов на 19,6 млрд руб. против 12 млрд руб. годом ранее. Более 10 млрд руб. банки выдали на покупку квартир на вторичном рынке, еще свыше 9,5 млрд руб. — на приобретение жилья в новостройках. В целом ипотечный портфель белгородцев к 1 июля превысил 165 млрд руб.

Экспорт товаров курских производителей за январь—май вырос на 32,2%, до $568,3 млн. Внешнеторговый оборот региона за этот период увеличился на 17,9%, до $854,1 млн. По словам губернатора Александра Хинштейна, в 2026 году куряне вели торговлю с 81 государством.

Елецкое ПАО «Энергия» Липецкой области прекратило крупное разбирательство с подмосковным АО «Промтех-Дубна». Производство по иску на 1,04 млрд руб. было прекращено после предложения суда урегулировать конфликт путем переговоров. Предыдущие два спора на сумму 319 и 447 млн руб. кончились так же.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил архитектурно-градостроительный облик будущего аквапарка. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города. Заявление на согласование подал некий Юрий Королев. Здание будет одноэтажным, площадь составит 301,2 кв. м.

В тамбовском «Русагро» досрочно сменило правление. Совет директоров агрохолдинга прекратил полномочия прежнего коллегиального исполнительного органа и избрал новый состав из трех человек. Имена членов правления и председателя компания не раскрываются. Прежнее управление было избрано в мае 2025 года, роль была возложена на структуру Россельхозбанка.

Анна Швечикова