Экс-владелец орловской стройфирмы «Фортуна» требует с нее 470 млн рублей

В Арбитражный суд Орловской области поступил иск местного предпринимателя, бывшего директора и учредителя ООО СЗ «Фортуна» Дмитрия Плясова к самой строительной компании. Сумма требований бизнесмена составляет 470 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе орловского арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет о взыскании действительной стоимости его доли в уставном капитале общества из-за выхода господина Плясова из его состава, а также о процентах за пользование чужими денежными средствами. Иск был принят к производству, а первое судебное заседание по делу пройдет 21 сентября, следует из картотеки арбитражных дел.

С 2024 года стороны встречались в суде уже шесть раз, включая последний. Предыдущий иск Дмитрия Плясова к стройфирме был подан две недели назад. В нем речь шла о признании недействительными договора залога 100% доли «Фортуны», заключенного в июле 2026 года, а также договора ипотеки со Сбербанком. Также предприниматель добивался снятия ограничений с объектов недвижимости в Орле на улице Генерала Родина, 66а. Однако вчера суд вернул иск бизнесмену по его же ходатайству.

Параллельно с июля в картотеке арбитража рассматривается еще один иск господина Плясова к «Фортуне» — о взыскании 675 тыс. руб. и об обязании вернуть некое имущество (какое именно, в судебной документации не раскрывается). Решений по нему пока не принималось. Ближайшее заседание суда по делу пройдет 14 сентября.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Фортуна» зарегистрировано в Орле в 2010 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет обществом Алексей Шалыгин. Он также выступает учредителем и соучредителем еще 14 компаний, в том числе столичного ООО «Крокус» по производству прочих готовых изделий. До 4 мая 2026 года учредителем «Фортуны» был Дмитрий Плясов. В 2025 году выручка общества составила 426 млн руб., упав на 74%, чистая прибыль сократилась на 93% — до 43 млн руб. Директором компании сейчас выступает Андрей Пономарев.

В начале года местные СМИ сообщали, что Дмитрий Плясов наряду с партнером по другому бизнесу — ООО УК «Крылья» — Никитой Захаренко якобы стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и был задержан (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Подробности дела не раскрывались.

В мае «Ъ-Черноземье» также сообщал, что СЗ «Фортуна» заняла четвертую строчку в рейтинге лучших застройщиков в Орловской области, опустившись в топе с третьего места.

Каким был рейтинг по итогам 2025 года — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов