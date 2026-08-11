Трамп подтвердил освобождение осужденного в Воронеже американца Гилмана

Президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении американского гражданина Роберта Гилмана, с начала 2022 года находившегося под стражей в Воронеже. Соответствующее заявление глава государства сделал в социальной сети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Гилман в суде

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Роберт Гилман в суде

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Как уточняется в заявлении, прибытие бывшего морского пехотинца Гилмана в США ожидается вечером 11 августа по местному времени (рано утром 12 августа по московскому времени). Самолет с освобожденным приземлится на военной базе Эндрюс в пригороде Вашингтона, где его встретят представители американской администрации. Господин Трамп также отметил, что на борту самолета вместе с Гилманом находятся несколько его представителей, однако их имена и должности не разглашаются.

Американский президент отметил: «Мы ценим это решение и тот факт, что Россия никого не просила взамен — никакого обмена не состоялось».

Государственный секретарь США Марко Рубио в своих социальных сетях также поблагодарил российские власти за содействие в освобождении Гилмана.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщил, что президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании бывшего американского морпеха. Решение принято по гуманитарным соображениям в связи с резким ухудшением состояния здоровья осужденного. Вопрос об освобождении Гилмана поднимал государственный секретарь США Марко Рубио в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 23 июля. Как сообщал Reuters, этим летом состояние американца значительно ухудшилось — он находился в состоянии диссоциативного ступора. В связи с госпитализацией производство по двум его уголовным делам было приостановлено.

Гилмана задержали в Воронеже в январе 2022 года. Поводом послужил инцидент в поезде Сухум — Москва, откуда американца сняли за пьяный дебош, после чего в отделе полиции он нанес удар ногой сотруднику МВД. В том же году Центральный районный суд Воронежа назначил ему четыре года лишения свободы за нападение на представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Впоследствии срок был сокращен на год. Отбывая наказание в исправительной колонии № 2 Воронежа, Гилман не раз устраивал драки с сотрудниками учреждения и следователем, за что в совокупности за шесть эпизодов дезорганизации деятельности исправительного учреждения (ч. 2 ст. 321 УК РФ) ему назначили десять лет строгого режима. Сам осужденный пояснял, что провоцировал драки с сотрудниками УФСИН, чтобы избежать этапирования в колонию, отдаленную от Воронежа.

Кабира Гасанова