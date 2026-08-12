Почти в два раза вырос экспорт сельхозпродукции Белгородской области

В период с 1 января по 10 августа 2026 года объем экспорта подконтрольной Россельхознадзору продукции из Белгородской области почти в два раза превысил показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в ведомстве. Из региона отправили 2,6 тыс. партий грузов общей массой 103,2 тыс. т, в то время как за такой же период 2025-го — 2 тыс. партий на 58,4 тыс. т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Основную часть поставок (67 тыс. т) составили корма растительного происхождения. Их покупали Грузия, Латвия, Ирландия, Марокко, Узбекистан, Азербайджан и Абхазия.

Свинину (25,4 тыс. т) закупили Китай, Вьетнам, Индия, Монголия, Гонконг, Филиппины, Сербия, Узбекистан, Азербайджан и Абхазия.

Молочная продукция (9 тыс. т) — сгущенное молоко, спреды и сухое молоко — отправлена в Грузию, Монголию, Алжир, Узбекистан, Азербайджан, Туркмению, Таджикистан и Молдову.

Кроме того, в Волгоградскую, Кировскую, Костромскую, Московскую, Рязанскую, Свердловскую области, Краснодарский край, Карелию и Татарстан отгружено 120,6 тыс. т кормов и кормовых добавок.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что с января по июль 2026 года агропредприятия Воронежской области поставили за рубеж более 780 тыс. т продукции на сумму свыше $430 млн. В денежном выражении экспорт вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в натуральном — на четверть.

Мария Свиридова