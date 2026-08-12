Арендовавшая Валуйский ЛВЗ фирма обанкротилась на фоне дела о невыплате зарплат

Арбитражный суд Белгородской области признал банкротом ООО «Тиманис» из Валуек. Конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника открыто сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Андрей Бедров. Информация появилась в арбитражной картотеке. Ранее фирма фигурировала в уголовном деле о невыплате заработной платы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Тиманис» зарегистрировали в августе 2023-го в городе Валуйки Белгородской области. Компания занимается производством безалкогольных напитков и упакованных питьевых вод, включая минеральные воды. Уставный капитал фирмы составляет 10 тыс. руб. Руководителем указан Андрей Громов, но есть пометка, что эти сведения являются недостоверными. Учредителем фирмы выступает Анис Аль-Мубарек. В 2024-м организация выручила 80 млн руб. Чистая прибыль компании составила 2,4 млн руб. Финансовые показатели за 2025 год не публиковались. В отношении организации открыто девять исполнительных производств на 6,6 млн руб.

Основанием для признания компании банкротом стал иск кредитора ООО «Бал Урал» на 5,8 млн руб. В августе 2025 года Арбитражный суд Свердловской области уже взыскал с ООО «Тиманис» в пользу кредитора 5,2 млн руб. основного долга, 447 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 193 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины. Решение суда исполнено не было.

О том, что в ООО «Тиманис» были проблемы с зарплатой, сообщил надзор в марте этого года. Валуйская межрайонная прокуратура установила, что с февраля 2025 года по январь 2026-го четверо сотрудников предприятия не получали заработную плату, а также им не оплачивалось время простоя. Общая сумма задолженности превысила 667 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы).

По данным «Ъ-Черноземье», ООО «Тиманис» с 2024 года арендовал выкупленное с банкротных торгов имущество Валуйского ЛВЗ у индивидуального предпринимателя Евгения Солдатова. На мощностях завода компания выпускала минеральную воду.

Однако, как сообщал «Ъ-Черноземье» владелец «Тиманиса» Анис Аль-Мубарек, компания была «близка к закрытию» из-за финансовых проблем.

Евгений Солдатов приобрел имущественный комплекс Валуйского ЛВЗ в октябре 2024 года за 31,7 млн руб. В его состав вошли земельный участок в Валуйках с расположенными на нем зданиями и сооружениями, техническими помещениями, скважиной, забором и 310 единицами оборудования. В комплекс также вошел объект культурного наследия регионального значения «Винокуренный завод Добычина».

Валуйский ЛВЗ был признан банкротом в октябре 2021 года. Этого потребовало белгородское ООО «Технологии и услуги» из-за долга в 324,7 тыс. руб. Однако позже реестр требований кредиторов пополнился 896,9 млн руб. долга перед региональным отделением Сбербанка.

Подробнее о банкротстве Валуйского ЛВЗ — в материале «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова, Егор Якимов