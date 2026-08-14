Кто платит, тот и заказывает премиум

На фоне кризиса число клиентов с премиальным обслуживанием за последний полный календарный год только лишь выросло у крупных банков в макрорегионе, сообщили «Ъ-Черноземье» участники рынка. Темпы роста различались: у ВТБ показатель увеличился на 8%, у Сбера — на 10,4%, у Совкомбанка — на 48%. Эксперты связывают динамику с высокими ставками, концентрацией сбережений, наличием в макрорегионе особых экономических зон и крупных агрохолдингов.

Банки привлекают клиентов из Черноземья на премиальное обслуживание, но ужесточают для них условия, стремясь сохранить только самых состоятельных

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По итогам 2025 года число клиентов крупных банков с премиальным обслуживанием в Черноземье выросло. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили участники рынка в ответ на запросы. Самый высокий темп среди приведенных банками показателей зафиксировал Совкомбанк — 48%: число состоятельных клиентов увеличилось со 198 до 293 человек. Речь идет о жителях, пользующихся премиальными пакетами услуг в подразделении по управлению капиталом Sovcombank Wealth Management, пояснила «Ъ-Черноземье» управляющий директор и глава Sovcombank Wealth Management Екатерина Серединская.

По сравнению с первым кварталом 2025-го число таких клиентов в банке выросло на 23%, с 236 до 290. Данные в разрезе регионов в Совкомбанке предпочли не раскрывать в соответствии с политикой банка.

Привлекая клиентов на премиальное обслуживание, практически все без исключения банки в 2025–2026 годах ужесточают для них условия входа в программы.

К примеру, Екатерина Серединская также рассказала «Ъ-Черноземье», что с 1 февраля в Совкомбанке увеличился порог входа для бесплатного премиального обслуживания по программам «Путешествия» и «Здоровье». Ранее обслуживание по программе «Путешествия» предоставлялось при наличии остатков на счете от 2 млн руб., а теперь — от 3 млн руб. По программе «Здоровье» порог входа увеличили с 6 млн до 8 млн руб. «Изменения направлены на оптимизацию клиентского сегмента и повышение качества премиального сервиса для клиентов с более значительным уровнем взаимодействия с банком»,— отметила госпожа Серединская.

Число черноземных клиентов направления «СберПервый» Сбербанка также выросло, но менее заметно — на 10,4% по сравнению с 2024-м (абсолютные цифры банк не раскрывает).

Больше всего число таких клиентов увеличилось в Липецке — на 11%. В Белгороде рост составил 10,4%, а в Воронеже — 10%. Данные по Курску, Орлу и Тамбову в Сбере не привели.

В первом квартале 2026-го количество состоятельных клиентов Сбербанка в макрорегионе выросло на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пресс-службе банка рассказали «Ъ-Черноземье», что в этом году «СберПервый» добавил три новые привилегии для премиальных клиентов: «Авто», «Самокат» и «Питомцы». Опция «Здоровье» стала доступна клиентам первого и второго уровней премиального обслуживания. Всего оно делится на шесть уровней в зависимости от суммы средств на счетах или ежемесячных трат.

Число клиентов состоятельного сегмента ВТБ в регионах Черноземья в 2025-м выросло на 8% (абсолютные цифры банк также не приводит).

Наиболее заметен рост в Курске — на 16%. В Орле количество премиум-клиентов увеличилось на 14%, в Белгороде — на 11%, в Тамбове — на 5%, в Липецке — на 4%, а в Воронеже — на 3%.

Рост клиентской базы состоятельного сегмента ВТБ в первом квартале 2026-го составил 11%. В пресс-службе ВТБ отмечают, что банк «улучшил за последний год основные клиентские сценарии, ускорил операции и расширил возможности дистанционного управления финансовыми продуктами». Количество доступных преференций в рамках премиальных пакетов услуг «Прайм» и «Привилегия» увеличилось до 25 в месяц. Среди них — проходы в бизнес-залы в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, компенсация поездок на такси, ускоренная регистрация, упаковка багажа и сервис досуга appoint.

«Появился АМА — интеллектуальный консьерж-сервис для премиальных клиентов. Это личный ассистент, который круглосуточно готов помочь клиентам в любой точке мира — с путешествиями, недвижимостью, мероприятиями, ресторанами и автомобилями»,— добавляют в пресс-службе ВТБ.

В пресс-службах Альфа-банка и Газпромбанка в Воронеже отказались от комментариев «Ъ-Черноземье» по теме премиального банкинга.

и в Воронеже отказались от комментариев «Ъ-Черноземье» по теме премиального банкинга. В ПСБ пообещали ответить на вопросы «Ъ-Черноземье» позднее.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева полагает, что рост клиентской базы премиального банкинга в Черноземье связан с наличием нескольких особых экономических зон и крупных агрохолдингов, которые, по ее мнению, способствуют формированию личного капитала у работающих в этих сферах.

Эксперт также отмечает, что интерес к премиум-банкингу растет на фоне увеличения сбережений бизнеса на банковских счетах.

Этому, по ее мнению, способствует обеление бизнеса на фоне усложнения работы в теневой экономике. «По итогам 2025 года объем депозитов юрлиц вырос на 25% в Тамбовской области, на 15% — в Воронежской и на 10% — в Белгородской. Увеличение сбережений — благодатная почва для обращения к премиальному банкингу»,— объясняет госпожа Косарева.

Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков считает рост премиального банкинга в Черноземье следствием «не столько резкого роста числа богатых клиентов, сколько высокой стоимости денег и концентрации сбережений»:

«В 2025 году ставки по вкладам оставались очень привлекательными, поэтому состоятельные клиенты наращивали банковские остатки, а банки активно переводили их в премиальные сегменты».

«В целом по России число премиальных клиентов за год выросло с 5,5 до 6,2 млн, а капитал под управлением — на 25%»,— поясняет господин Кабаков.

Директор воронежского филиала инвестиционного холдинга «БКС Мир инвестиций» Олег Шелякин связывает динамику с ростом доходов владельцев бизнеса в макрорегионе и высокими ставками по вкладам. По мнению господина Шелякина, условия премиального банкинга за последний год «действительно улучшились, но главное — изменилась сама суть премиум-сервиса».

«Раньше премиум ценили за бесплатные бизнес-залы в аэропортах и повышенный кешбэк. Сегодня клиентам важнее другое: как защитить деньги от инфляции, выгодно их вложить и без проблем перевести за рубеж при необходимости»,— добавляет эксперт.

Егор Якимов