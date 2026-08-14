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Кто платит, тот и заказывает премиум

Банки нарастили число состоятельных клиентов в Черноземье

На фоне кризиса число клиентов с премиальным обслуживанием за последний полный календарный год только лишь выросло у крупных банков в макрорегионе, сообщили «Ъ-Черноземье» участники рынка. Темпы роста различались: у ВТБ показатель увеличился на 8%, у Сбера — на 10,4%, у Совкомбанка — на 48%. Эксперты связывают динамику с высокими ставками, концентрацией сбережений, наличием в макрорегионе особых экономических зон и крупных агрохолдингов.

Банки привлекают клиентов из Черноземья на премиальное обслуживание, но ужесточают для них условия, стремясь сохранить только самых состоятельных

Банки привлекают клиентов из Черноземья на премиальное обслуживание, но ужесточают для них условия, стремясь сохранить только самых состоятельных

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По итогам 2025 года число клиентов крупных банков с премиальным обслуживанием в Черноземье выросло. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили участники рынка в ответ на запросы. Самый высокий темп среди приведенных банками показателей зафиксировал Совкомбанк — 48%: число состоятельных клиентов увеличилось со 198 до 293 человек. Речь идет о жителях, пользующихся премиальными пакетами услуг в подразделении по управлению капиталом Sovcombank Wealth Management, пояснила «Ъ-Черноземье» управляющий директор и глава Sovcombank Wealth Management Екатерина Серединская.

По сравнению с первым кварталом 2025-го число таких клиентов в банке выросло на 23%, с 236 до 290. Данные в разрезе регионов в Совкомбанке предпочли не раскрывать в соответствии с политикой банка.

Привлекая клиентов на премиальное обслуживание, практически все без исключения банки в 2025–2026 годах ужесточают для них условия входа в программы.

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К примеру, Екатерина Серединская также рассказала «Ъ-Черноземье», что с 1 февраля в Совкомбанке увеличился порог входа для бесплатного премиального обслуживания по программам «Путешествия» и «Здоровье». Ранее обслуживание по программе «Путешествия» предоставлялось при наличии остатков на счете от 2 млн руб., а теперь — от 3 млн руб. По программе «Здоровье» порог входа увеличили с 6 млн до 8 млн руб. «Изменения направлены на оптимизацию клиентского сегмента и повышение качества премиального сервиса для клиентов с более значительным уровнем взаимодействия с банком»,— отметила госпожа Серединская.

Число черноземных клиентов направления «СберПервый» Сбербанка также выросло, но менее заметно — на 10,4% по сравнению с 2024-м (абсолютные цифры банк не раскрывает).

  • Больше всего число таких клиентов увеличилось в Липецке — на 11%. В Белгороде рост составил 10,4%, а в Воронеже — 10%. Данные по Курску, Орлу и Тамбову в Сбере не привели.

В первом квартале 2026-го количество состоятельных клиентов Сбербанка в макрорегионе выросло на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пресс-службе банка рассказали «Ъ-Черноземье», что в этом году «СберПервый» добавил три новые привилегии для премиальных клиентов: «Авто», «Самокат» и «Питомцы». Опция «Здоровье» стала доступна клиентам первого и второго уровней премиального обслуживания. Всего оно делится на шесть уровней в зависимости от суммы средств на счетах или ежемесячных трат.

Число клиентов состоятельного сегмента ВТБ в регионах Черноземья в 2025-м выросло на 8% (абсолютные цифры банк также не приводит).

  • Наиболее заметен рост в Курске — на 16%. В Орле количество премиум-клиентов увеличилось на 14%, в Белгороде — на 11%, в Тамбове — на 5%, в Липецке — на 4%, а в Воронеже — на 3%.

Рост клиентской базы состоятельного сегмента ВТБ в первом квартале 2026-го составил 11%. В пресс-службе ВТБ отмечают, что банк «улучшил за последний год основные клиентские сценарии, ускорил операции и расширил возможности дистанционного управления финансовыми продуктами». Количество доступных преференций в рамках премиальных пакетов услуг «Прайм» и «Привилегия» увеличилось до 25 в месяц. Среди них — проходы в бизнес-залы в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, компенсация поездок на такси, ускоренная регистрация, упаковка багажа и сервис досуга appoint.

«Появился АМА — интеллектуальный консьерж-сервис для премиальных клиентов. Это личный ассистент, который круглосуточно готов помочь клиентам в любой точке мира — с путешествиями, недвижимостью, мероприятиями, ресторанами и автомобилями»,— добавляют в пресс-службе ВТБ.

  • В пресс-службах Альфа-банка и Газпромбанка в Воронеже отказались от комментариев «Ъ-Черноземье» по теме премиального банкинга.
  • В ПСБ пообещали ответить на вопросы «Ъ-Черноземье» позднее.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева полагает, что рост клиентской базы премиального банкинга в Черноземье связан с наличием нескольких особых экономических зон и крупных агрохолдингов, которые, по ее мнению, способствуют формированию личного капитала у работающих в этих сферах.

Эксперт также отмечает, что интерес к премиум-банкингу растет на фоне увеличения сбережений бизнеса на банковских счетах.

Этому, по ее мнению, способствует обеление бизнеса на фоне усложнения работы в теневой экономике. «По итогам 2025 года объем депозитов юрлиц вырос на 25% в Тамбовской области, на 15% — в Воронежской и на 10% — в Белгородской. Увеличение сбережений — благодатная почва для обращения к премиальному банкингу»,— объясняет госпожа Косарева.

Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков считает рост премиального банкинга в Черноземье следствием «не столько резкого роста числа богатых клиентов, сколько высокой стоимости денег и концентрации сбережений»:

«В 2025 году ставки по вкладам оставались очень привлекательными, поэтому состоятельные клиенты наращивали банковские остатки, а банки активно переводили их в премиальные сегменты».

«В целом по России число премиальных клиентов за год выросло с 5,5 до 6,2 млн, а капитал под управлением — на 25%»,— поясняет господин Кабаков.

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Директор воронежского филиала инвестиционного холдинга «БКС Мир инвестиций» Олег Шелякин связывает динамику с ростом доходов владельцев бизнеса в макрорегионе и высокими ставками по вкладам. По мнению господина Шелякина, условия премиального банкинга за последний год «действительно улучшились, но главное — изменилась сама суть премиум-сервиса».

«Раньше премиум ценили за бесплатные бизнес-залы в аэропортах и повышенный кешбэк. Сегодня клиентам важнее другое: как защитить деньги от инфляции, выгодно их вложить и без проблем перевести за рубеж при необходимости»,— добавляет эксперт.

Егор Якимов