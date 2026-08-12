Орловская станция возьмет в лизинг 17 машин скорой помощи за 117 млн

Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Станция скорой медицинской помощи» ищет подрядчика, который окажет услуги по лизингу машин «скорой» в количестве 17 единиц. Начальная цена контракта составляет 116,7 млн руб. Информация опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По техническому заданию автомобили должны быть полноприводными, с бензиновым двигателем и механической коробкой передач. Машины комплектуются мигалками и сиреной, автономным отопителем салона и системой кондиционирования. В медицинском салоне должна быть установлена встроенная мебель для размещения оборудования, тележка-каталка со съемными носилками, два газовых кислородных баллона и сейф для хранения психотропных веществ.

Имущество должно быть передано заказчику в течение 60 дней с даты подписания контракта, который будет действовать до 25 декабря 2030 года. Источником финансирования указаны средства бюджетного учреждения, полученные в качестве субсидии.

Заявки на участие в торгах принимаются до 19 августа. Итоги аукциона подведут 21 августа.

Мария Свиридова