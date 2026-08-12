Завод «Тамбовских разносолов» продают за 270 млн рублей

В Советском районе Тамбова на продажу выставлен производственный комплекс площадью свыше 2,3 тыс. кв. м в Пограничном проезде. Стоимость лота составляет 270 млн руб. Объявление было опубликовано на сайте «Авито». По адресу, указанному в объявлении, расположено производство, где московское ООО «Лидер» тамбовского предпринимателя Сергея Саяпина выпускало продукцию под маркой «Тамбовские разносолы», в частности — маринованные, квашеные и корейские салаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

ООО «Лидер» было зарегистрировано в Тамбове в 2019 году, а с 2024-го прописано в Москве. Уставный капитал предприятия составляет 60 тыс. руб., основной вид деятельности — переработка и консервирование фруктов и овощей. Единственным учредителем с 2022 года является Сергей Саяпин. В мае 2026-го он также занял кресло гендиректора предприятия, сменив в нем Юлию Гончарову. По итогам 2025 года выручка ООО «Лидер» составила 216,6 млн руб., что почти в 2,7 раза больше, чем в 2024-м (79,7 млн). Чистая прибыль выросла с 956 тыс. до 1,6 млн руб.

В описании лота говорится, что трехэтажное здание полностью укомплектовано оборудованием для переработки и хранения овощей. Производственный цех площадью 1,1 тыс. кв. м был введен в эксплуатацию в 2024 году. Мощность производства оценивается в 400 т готовой продукции в месяц с перспективой увеличения до 600 т «без дополнительных капитальных затрат».

Кроме того, в состав лота входит склад площадью 1,2 тыс. кв. м на земельном участке площадью 1,3 тыс. кв. м. Здание введено в эксплуатацию в 2022-м. В списке продаваемого оборудования, среди прочего: линии мойки и очистки овощей, машины для шинковки и нарезки, а также линии смешивания салатов.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Рамонском районе Воронежской области выставлен на продажу трехэтажный грузовой автокомплекс ООО «Грузавто Сервис-36» площадью 1,9 тыс. кв. м. Стоимость лота составляет 295 млн руб. Объект расположен на территории Айдаровского сельского поселения на 484-м километре трассы М-4 «Дон»

Денис Данилов