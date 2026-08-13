Экспорт товаров из Курской области вырос на 32%

За январь—май 2026 года экспорт товаров курских производителей вырос на 32,2% по сравнению с аналогичным отрезком 2025-го и достиг $568,3 млн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи в Москве губернатора Курской области Александра Хинштейна с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Внешнеторговый оборот региона составил $854,1 млн. По сравнению с прошлогодним показателем общая сумма увеличилась на 17,9%. Господин Хинштейн отметил, что курские предприятия в 2026 году вели торговлю с 81 государством.

В июле «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» (КМПЗ, входит в ГК «Агропромкомплектация» Сергея Новикова) аттестовали для поставок свинины на китайский рынок. Предприятие стало четвертым в России, получившим такой аттестат и выход на рынок КНР.

Мария Свиридова