Суд в Дагестане установил права на жилье для пострадавших от апрельского паводка

Магарамкентский районный суд Республики Дагестан 13 августа 2026 года рассмотрел гражданские дела об установлении юридических фактов владения жилыми помещениями и земельными участками, пострадавшими в ходе апрельского наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда региона.

Суд признал заявителей фактическими владельцами домов и участков в селах Советское, Кчун-Казмаляр и Самур. До стихийного бедствия они не успели зарегистрировать право собственности в ЕГРН. Факт проживания и пользования недвижимостью подтвержден выписками из похозяйственных книг, справками сельских администраций, платёжными документами, а также актами первичного осмотра, зафиксировавшими повреждения.

Установление этих фактов необходимо для получения мер социальной поддержки гражданами, чье жилье утрачено или повреждено в результате чрезвычайной ситуации. Решения подлежат немедленному исполнению.

Мария Хоперская