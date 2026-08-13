Розыск помог сроку давности

Необычная ситуация сложилась с уголовным делом о хищении долей крупного владимирского химического предприятия ООО «Акрилан». В преступлении обвиняются гендиректор завода Олег Кузин и бывший начальник юридического отдела Татьяна Шадеева. Первого уже судят, а дело госпожи Шадеевой, выделенное в отдельное производство, вернули прокурору — истек срок давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Мосгорсуд 12 августа рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на решение Пресненского райсуда о возвращении надзору уголовного дела бывшего начальника юротдела ООО «Акрилан» Татьяны Шадеевой. Материалы расследования поступили в райсуд в начале июня этого года, и уже на предварительном слушании адвокат заявила ходатайство о прекращении уголовного преследования фигурантки в связи с истечением установленного законом десятилетнего срока давности по вмененной подзащитной ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество). Согласно материалам дела, инкриминируемое обвиняемой деяние заканчивалось 11 июля 2014 года.

Как сообщал ранее “Ъ”, в деле речь идет о событиях 2014 года. Тогда помимо «Роснано» совладельцами «Акрилана» были офшорные компании, в том числе Trimdon Management Ltd, бенефициаром которой являлся Александр Курников. По версии следствия, по указанию гендиректора компании Олега Кузина госпожа Шадеева решила воспользоваться тем, что господин Курников 127 из 357 принадлежащих ему долей в ООО решил продать. Используя заведомо ложные документы, в том числе поддельные генеральные доверенности от имени потерпевшего, фигуранты, как считает следствие, сумели убедить последнего подписать ряд документов, подтверждающих сделку и оплату Олегом Кузиным долей в ООО. Самому господину Курникову, говорится в деле, пообещали произвести реальную оплату позднее, но Олег Кузин, считает следствие, изначально не собирался выполнять обязательства.

Фигуранты по ходу следствия вины не признавали, заявив, что расплатились за доли наличными.

Олегу Кузину и Татьяне Шадеевой обвинение в особо крупном мошенничестве предъявили в 2024 году, а в июне 2025 года дело последней было выделено в отдельное производство. Дело в том, что Татьяна Шадеева постоянно пропускала следственные действия под разными предлогами, а затем и вовсе на какое-то время пропала из поля зрения следствия, в июле 2025 года ее даже объявляли в розыск. А в октябре 2025 года, когда срок давности по делу истек, она сама пришла в следственное управление УМВД России по Владимирской области вместе с адвокатом.

В итоге на предварительном слушании судья Пресненского суда сочла требование защиты убедительным и вернула материалы в отношении госпожи Шадеевой в прокуратуру для устранения ошибок, мешающих вынесению законного решения.

Прокуратура и представитель потерпевшего не согласились и подали представление и жалобу в Мосгорсуд. В них было указано, что, согласно ст. 78 УПК РФ, сроки давности приостанавливаются, «если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия и явки в суд». То, что подобное имело место в данном случае, прокуратура подкрепила ссылками на неявки обвиняемой с июля 2024 по июнь 2025 года в СУ УМВД без уважительных причин либо уведомления представителей следствия.

В свою очередь, адвокат Шадеевой убеждала суд, что эти претензии не обоснованы, поскольку каждый факт отсутствия ее подзащитной у следователя подтверждается медицинской справкой. А после объявления Татьяны Шадеевой в розыск работники МВД не проводили разыскных мероприятий, соответственно, полиция сама виновата, что не смогла вовремя завершить следственные действия.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда согласилась с защитой и посчитала обоснованным возврат дела прокурору.

Впрочем, госпожа Шадеева по-прежнему останется под арестом, но уже в рамках другого дела о мошенничестве. В нем, как ранее сообщал “Ъ”, Олегу Кузину вменили в вину незаконное приобретение по заведомо заниженной стоимости 70% долей у корпорации «Роснано», которыми та владела в ООО «Аквилан». Ущерб по делу превышает 1 млрд руб. Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор по инвестициям «Роснано» Сергей Вахтеров. По данным “Ъ”, расследование этого дела со дня на день будет завершено.

Стоит отметить, что Арбитражный суд Владимирской области по иску региональной прокуратуры признал сделку по продаже доли «Роснано» в «Акрилане» недействительной. Директор по особым поручениям АО «Роснано» Евгений Фролов тогда назвал исход процесса «частью планомерной, рутинной работы по восстановлению капитала, прав и репутации госкомпании».

Алексей Соковнин