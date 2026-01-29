Заводская доля привела под арест

В Москве суд арестовал Олега Кузина, гендиректора ООО «Акрилан» — крупного производителя химической продукции, и Татьяну Шадееву, начальника юридического отдела компании. Оба обвиняются в мошенничестве: по данным следствия, они участвовали в проведении сделки по продаже доли «Роснано» в ООО заведомо убыточной для госкомпании. Ущерб правоохранители оценили более чем в 1 млрд руб. При этом арбитражный суд по иску прокуратуры уже признал сделку недействительной.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Мещанский суд Москвы по ходатайству следственного департамента МВД РФ 28 января арестовал на два месяца Олег Кузина и Татьяну Шадееву, соответственно гендиректора и начальника юридического отдела расположенного во Владимире ООО «Акрилан». Обоим инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В суде представитель следствия привел в пользу заключения фигурантов под стражу стандартные доводы: обвиняемые, оставаясь на свободе, могут скрыться, уничтожить доказательства по делу или иным способом воспрепятствовать расследованию дела. По данным источников “Ъ”, накануне судебного заседания сотрудники МВД провели обыски по месту жительства господина Кузина и в ООО.

Компания «Акрилан», как говорится на ее сайте, выпускает водные полимерные дисперсии, лакокрасочные, клеевые материалы и другую продукцию и является в этой области одним из ведущих предприятий. Производство стартовало во Владимире в 2009 году. В 2012 году в состав участников ООО вошло ОАО «Роснано», что позволило существенно нарастить мощности завода и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Три года спустя ФАС сообщила, что одобрила сделку по приобретению «Роснано» дополнительно 20% в «Акрилане», после чего доля основного владельца в дочерней фирме составила 69,95%. В 2020 году «Роснано» продало свой пакет ООО «ВладиАкрил» за 800 млн руб.

Уголовное дело о мошенничестве следственное управление УМВД по городу Владимиру возбудило в сентябре 2022 года — по факту «совершения неустановленными лицами умышленных действий с целью продажи доли АО “Роснано” в уставном капитале ООО “Акрилан” по заниженной стоимости подконтрольной организации». Долгое время в деле не было подозреваемых, затем его в свое производство забрал следственный департамент МВД.

В материалах дела говорится, что в мае 2019 года, перед тем как состоялась сделка по продаже его доли, «Акрилан» заказал НАО «Евроэксперт» оценку собственной стоимости, в результате эксперты назвали сумму около 1,4 млрд руб. Таким образом, доля «Роснано» составила, согласно материалам расследования, почти 980 млн руб.

Однако в июле того же года представители ООО и основного владельца согласовали продажу почти 70-процентного пакета «Роснано» фирме «ВладАкрил» за 800 млн руб. Чтобы обосновать эту цену, говорится в деле и иске, начальник юридической службы «Акрилана» Шадеева попросила «Евроэксперт» провести новую оценку с привлечением еще одной организации, но при этом, отмечает следствие, экспертам не были представлены данные о прибыли предприятия за первое полугодие. Между тем за весь 2019 год она составила 650 млн руб., говорится в иске.

А экспертиза, выполненная в ходе расследования уголовного дела, и вовсе оценила долю госкомпании примерно в 1,9 млрд руб., что дало следствию основание говорить об ущербе в 1,1 млрд руб.

Также следствие установило, что ООО «ВладАкрил» получило для приобретения доли «Роснано» не только заем в 450 млн руб., но и кредит на 250 млн руб., под который «Акрилан» предоставил свое имущество в качестве залога. Олег Кузин, отмечают правоохранители, в то время контролировал обе владимирские фирмы.

Тем временем прокуратура Владимирской области подала в арбитражный суд региона «в интересах Российской Федерации» иск о признании недействительными сделки купли-продажи в апреле 2020 года доли компании «Роснано» и ее выхода из состава участников ООО «Акрилан», а также о применении последствий недействительности сделки.

Как ранее сообщал “Ъ”, требование надзора в конце прошлого года было удовлетворено — госкомпания получила свою долю обратно. Директор по особым поручениям АО «Роснано» Евгений Фролов назвал исход процесса «частью планомерной, рутинной работы по восстановлению капитала, прав и репутации госкомпании».

Отметим, что Олег Кузин и Татьяна Шадеева являются фигурантами и другого уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Материалы в отношении господина Кузина уже рассматриваются в Пресненском суде столицы. Госпожа Шадеева некоторое время числилась в розыске, ее дело было выделено в отдельное производство и направляется в столицу из Владимира только сейчас. В этом случае речь идет о событиях 2014 года. Тогда помимо «Роснано» совладельцами «Акрилана» были офшорные компании, в том числе Trimdon Management Ltd, бенефициаром которой являлся Александр Курников.

По версии следствия, Олег Кузин и Татьяна Шадеева решили воспользоваться тем, что господин Курников 127 из 357 принадлежащих ему долей в ООО решил продать.

Используя заведомо ложные документы, в том числе поддельные генеральные доверенности от имени потерпевшего, с помощью подконтрольных им лиц из числа сотрудников компаний господина Курникова фигуранты, говорится в деле, сумели убедить последнего подписать ряд документов, подтверждающих сделку и оплату Олегом Кузиным долей в ООО. При этом Олег Кузин, считает следствие, изначально не собирался выполнять обязательства по оплате долей. Вину он не признает.

Александр Александров