Ростовская область выполнила 42% плана по экспорту АПК

По итогам первого полугодия 2026 года Ростовская область выполнила 42% плана по экспорту продукции АПК. Об этом свидетельствуют материалы правительства региона, с которыми ознакомились «Ведомости Юг».

За этот период область отгрузила сельхозпродукцию на сумму более 2,3 млрд при плановом показателе 5,5 млрд. Показатели установлены в номинальных ценах и сопоставляются с ориентиром 2021 года.

Регион не справился с плановыми показателями и в 2025 году: тогда объём экспорта сельхозпродукции составил около 5,2 млрд, что оказалось примерно на четверть ниже установленного плана. В связи с этим область обращалась в федеральный центр с просьбой снизить требования — плановое значение на 2026 год было увеличено с 7,1 млрд до 7,6 млрд.

Среди причин, осложнивших экспорт, региональные власти назвали укрепление курса рубля, уход с рынка ряда компаний-экспортеров, снижение урожайности зерна в 2025 году при невысоких переходящих запасах, а также рост логистических затрат на фоне нестабильной ситуации на море.

Мария Хоперская