Средняя зарплата в Ростовской области достигла 75,1 тысячи рублей

Средняя номинальная начисленная зарплата работника в Ростовской области в январе–мае 2026 года составила 75,1 тыс. руб. Это на 14% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщили в Ростовстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Согласно данным отчета ведомства «Основные показатели социально-экономического положения Ростовской области», реальная начисленная зарплата за тот же период увеличилась на 8%.

Наиболее высокие номинальные зарплаты зафиксированы в финансовой и страховой отраслях — 128,8 тыс. руб. в месяц, в сфере информации и связи — 101,2 тыс. руб., а также в научной и технической деятельности — 95,1 тыс. руб.

Наименьшие выплаты получают занятые в сфере образования — 57,1 тыс. руб., сельского хозяйства — 65,2 тыс. руб., а также водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов — 65,6 тыс. руб.

Мария Хоперская