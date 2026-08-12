«Горзеленхоз» Уфы возглавил Ильдар Ардаширов

Кресло директора МБУ «Горзеленхоз» Уфы занял Ильдар Ардаширов, сообщил на оперативном совещании в мэрии исполняющий обязанности главы администрации города Рустам Шарипов.

Ильдар Ардаширов родился 31 января 1968 года в Уфе. Он окончил Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны по специальности «инженер по эксплуатации радиотехнических средств», а также БашГУ по специальности «Юриспруденция»

Более 30 лет он работал в сфере ЖКХ Уфы, в том числе возглавлял УЖХ Советского района и Уфы, городской ЕРКЦ. С сентября 2023 года был директором МБУ «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» (СУРСИС). Господин Ардаширов уже возглавлял «Горзеленхоз» с марта по май 2022 года.

С февраля этого года директором МБУ был Фидарис Лукманов.

Майя Иванова