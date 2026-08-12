Жителя Башкирии, купившего сыну-школьнику мотоцикл, будут судить

В Межгорье мировой судья рассмотрит уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Он обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение опасных для его жизни действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ), сообщают пресс-службы СКР по Башкирии и республиканской Госавтоинспекции. Санкции по этой статье предусматривают штраф до 80 тыс. руб., исправительные, принудительные работы либо лишение свободы на срок до года.

По версии следствия, в августе 2024 года фигурант дела купил своему сыну-подростку мотоцикл Irbis. В июле этого года сотрудники полиции попытались остановить школьника, управлявшего мотоциклом без шлема, но он скрылся от полицейских, «совершив ряд административных правонарушений», отметили в ведомствах.

Майя Иванова