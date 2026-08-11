Тамбовский губернатор поручил ускорить ремонт моста через Пячку

Ремонт аварийного моста через реку Пячка на участке Шацк — Моршанск — Хлыстово в Моршанском округе Тамбовской области планировали завершить к июлю 2027-го, выполняя работы из лимитов, доведенных на следующий год. Однако губернатор Евгений Первышов поручил начать восстановление объекта за счет уже имеющихся лимитов. Вопрос обсуждался на еженедельной планерке в облправительстве 11 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Движение по мосту перекрыто с 7 августа. Сооружение признано аварийным, так как частично обрушилась одна из балок, а плита проезжей части просела на 15 см. По словам регионального министра автомобильных дорог и транспорта Альберта Чурилова, власти должны получить предварительные расчеты стоимости ремонта 12 августа. Министр отметил, что объекту требуется как минимум капитальный ремонт. Он также сообщил, что планируется направить заявку в Минфин РФ на финансирование в 2027 году. Закупку при этом можно провести до конца сентября 2026-го, а контракт заключить «под ключ» — сразу на проектирование и строительство, чтобы сократить сроки. Работы в таком случае удастся завершить к июлю 2027 года.

Евгений Первышов поручил не ждать финансирования из Минфина, а сделать ремонт за счет средств, которые уже доведены на этот год.

«В рамках тех лимитов сокращайте время и дистанцию на принятие решений»,— подчеркнул господин Первышов.

На сегодняшний день из-за перекрытия моста для транспорта организован объезд протяженностью свыше 50 км. Для перевозки школьников, которая должна начаться с 1 сентября, предлагается следующая схема: дети в сопровождении взрослых переходят мост пешком и садятся в автобус на другой стороне.

В проекте ремонта предусмотрено строительство временного моста для легкового транспорта.

Мария Свиридова