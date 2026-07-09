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Диане Шурыгиной изменили меру пресечения

Троицкий суд Москвы принял решение о переводе Дианы Шурыгиной (Шляниной) из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Решение принято по ходатайству следствия из-за нарушения условий домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Обвиняемая находится под стражей по статье о распространении порнографии. Диане Шурыгиной грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Шурыгина стала известна в 2017 году после участия в программе «Пусть говорят». В эфире она заявила об изнасиловании на вечеринке и назвала виновным Сергея Семенова. Суд приговорил мужчину к восьми годам колонии, однако позже срок снизился до трех лет.

Георгий Портнов