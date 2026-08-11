Населению трех городов Башкирии угрожает загрязнение воздуха

В Уфе, Стерлитамак и Салавате с сегодняшнего вечера ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, сообщает Башгидрометцентр. Такие условия предполагают накопление промышленных и автомобильных выхлопов в районах жилой застройки.

Погода, способствующая повышенному загрязнению воздуха, сохранится в течение суток.

В последние несколько дней в перечисленных трех городах не выявляли превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В Стерлитамаке с 6 по 7 августа действовал режим неблагоприятных метеорологических условий №2, предписывающий промышленным предприятиям снизить производительность.

Идэль Гумеров