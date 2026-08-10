В Уфе упавшие из-за ветра деревья и ветки повредили шесть автомобилей

Упавшие из-за ветра деревья и ветки и повредили шесть припаркованных автомобилей в Уфе, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты города.

Зафиксировано по три случая падения деревьев на линии электропередачи, а также проезжие части и тротуары, по одному случаю — на элемент газопровода и жилой дом.

Всего с 20:00 9 августа до 6:00 10 августа в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступили сообщения о 13 случаях падения деревьев и крупных веток из-за сильного ветра и грозы.

Погибших и пострадавших нет, отмечается в сообщении.

Майя Иванова