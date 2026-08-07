В Татарстане после вмешательства прокуратуры сиротам выделили 273 млн рублей

Прокуратура Татарстана провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После вмешательства надзорного ведомства из республиканского бюджета дополнительно выделено более 273 млн руб. для этой категории граждан. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В начале 2026 года на реализацию сертификатов для приобретения жилья было выделено 100 млн руб.

Как отметили в прокуратуре, вопрос о дополнительном финансировании выплат остальным получателям не был своевременно инициирован, в связи с чем ведомство внесло представление.

Анар Зейналов