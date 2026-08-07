В Ставрополе прокуратура подала повторный иск о закрытии незаконной АЗС
В Промышленном районе Ставрополя прокуратура проверила исполнение решений судов о сносе самовольно возведенной автозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Правоохранители установили, что юридическое лицо долгое время не исполняло судебное решение о сносе заправки и продолжало ее эксплуатацию. Прокуратура направила в суд иск о приостановлении деятельности незаконной АЗС и взыскании с юридического лица в 1 тыс. руб. за календарный день в первый месяц, со второго месяца – 10 тыс. руб. в день.
Требования ведомства судом удовлетворены, исполнение решения находится на контроле.