В Ставрополе прокуратура подала повторный иск о закрытии незаконной АЗС

В Промышленном районе Ставрополя прокуратура проверила исполнение решений судов о сносе самовольно возведенной автозаправочной станции. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Правоохранители установили, что юридическое лицо долгое время не исполняло судебное решение о сносе заправки и продолжало ее эксплуатацию. Прокуратура направила в суд иск о приостановлении деятельности незаконной АЗС и взыскании с юридического лица в 1 тыс. руб. за календарный день в первый месяц, со второго месяца – 10 тыс. руб. в день.

Требования ведомства судом удовлетворены, исполнение решения находится на контроле.

Константин Соловьев