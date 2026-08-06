«ВСМПО-Ависма» отчиталась об убытке 7,22 млрд руб. за первое полугодие 2026 года

Корпорация «ВСМПО-Ависма» по итогам первого полугодия 2026 года получила чистый убыток 7,22 млрд руб., следует из опубликованной ей отчетности. В аналогичном периоде прошлого года прибыль компании составила 8,66 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Выручка «ВСМПО-Ависма» снизилась к аналогичному периоду на 19,4% — с 39,29 млрд руб. до 31,65 млрд руб. Коммерческие расходы компании сократились с 2,3 млрд руб. в первом полугодии 2025 года до 1,64 млрд руб. в январе—июне 2026 года.

Поступления от продажи продукции снизились с 53,22 млрд руб. в отчетном периоде 2025 года до 31,13 млрд руб. в текущем. Кредиторская задолженность с конца 2025 года снизилась с 41,9 млрд руб. до 40,21 млрд руб.

Корпорация является одним из крупнейших производителей титанового проката, прессованных изделий из алюминиевых сплавов, полуфабрикатов из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. Производственные площадки находятся в Верхней Салде (Свердловская область) и Березниках (Пермский край).

По итогам 2025 года «ВСМПО-Ависма» отчиталась о чистой прибыли 1,56 млрд руб., тогда как в 2024 году она составляла 10 млрд руб. Выручка компании по итогам года составила 79,55 млрд руб. (103,14 млрд руб.) в 2024 году.

Анна Капустина