Орловская дорожная фирма погасила долги по зарплате на 10 млн рублей

Прокуратура Заводского района Орла внесла представление генеральному директору коммерческой организации за неуплату в установленный срок заработной платы суммарно в размере свыше 10 млн руб. В связи с этим также возбуждено дело об административном правонарушении (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Об этом 5 августа рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. По информации источника «Ъ-Черноземье», речь идет о компании, которая занимается строительством и содержанием автомобильных дорог — ООО «Авангарддорстрой» Сергея Давыдова. После вмешательства прокуратуры долг был погашен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Авангарддорстрой» зарегистрировали в Орле в июле 2008 года. Компания специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал фирмы составляет 12 тыс. руб. Единственным собственником (с ноября 2021 года) и директором предприятия (с апреля 2016 года) является Сергей Давыдов. В 2025-м организация выручила 507 млн руб. Чистая прибыль компании составила 64 млн руб.

Прокуратура установила, что в компании с апреля по июнь 2026 года своевременно не выплачивали заработную плату. Из-за этого появилась задолженность перед 85 работниками.

В середине июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Орловской области были определены три подрядчика для содержания дорог на общую сумму 867,7 млн руб. Четыре контракта на 594,2 млн руб. достались воронежскому АО «Дороги Черноземья», один на 175,4 млн руб. — брянскому ООО «Дорстрой 32» Валерия Коваленко, еще один на 97 млн руб. — орловскому ООО «Дорожное предприятие №1» Анатолия Кругленко.

Мария Свиридова