В Орловской области нашли трех подрядчиков для содержания дорог за 873 млн

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» определило подрядчиков по шести контрактам на содержание сети дорог общего пользования в Орловской области. Стоимость заключенных соглашений составила 866,6 млн при общей сумме начальных цен 873,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Шесть контрактов разделили между собой три компании. На каждые из торгов заявился один участник.

Четыре контракта на 594,2 млн руб. получило воронежское АО «Дороги Черноземья» (информация об учредителе скрыта). Компания одержала победу в торгах на ремонт 11-километрового участка магистрали М-2 «Крым» (Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной) по цене 185,5 млн руб. при начальной 186,4 млн руб. В рамках второго лота на той же трассе подрядчику предстоит восстановить покрытие на отрезке протяженностью 3,3 км. Соглашение подписано за 54,2 млн руб. при начальной цене 54,5 млн руб. Помимо этого, общество признано победителем конкурса на ремонт 10-километрового участка трассы Р-119 Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов с ценой контракта 146,7 млн руб. (стартовая — 147,4 млн руб.). Еще один тендер «Дороги Черноземья» выиграли с предложением 207,9 млн руб. (при максимальной цене 208,9 млн руб.). Он предусматривает выполнение работ на другом отрезке той же дороги длиной 14,1 км.

Брянское ООО «Дорстрой 32» Валерия Коваленко получило контракт на содержание 11-километрового участка дороги Р-120 Орел — Брянск — Смоленск — граница с Беларусью (обход Нарышкино). Соглашение подписано по цене 175,4 млн при стартовой 178,9 млн руб.

Победителем торгов на ремонт 6,2-километрового отрезка магистрали М-2 «Крым» (Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной) признано орловское ООО «Дорожное предприятие №1» Анатолия Кругленко. Компания незначительно снизила начальную цену 97 млн руб.

В рамках всех контрактов подрядчикам предстоит выполнить срезку изношенного слоя асфальта, укладку нового, укрепление обочин и нанесение дорожной разметки. Начать работы необходимо 1 апреля 2027 года, завершить — 20 сентября 2028 года. Гарантия — один год.

Подряд на содержание орловского участка трассы Р-119 Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов стоимостью 209,1 млн руб. в мае прошлого года выиграло московское ООО «Строймагистраль».

Кабира Гасанова