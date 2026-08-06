Семье нижегородцев присудили 1,5 млн рублей за незаконное отключение света

Уренский райсуд Нижегородской области удовлетворил иск многодетной семьи к ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» и ПАО «Россети Центра и Приволжья» о взыскании компенсации за незаконное отключение дома от электричества. Жилье истцов оставалось без электроэнергии более полутора лет, сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

В 2021 году в их доме установили счетчик, дистанционно передающий показания. С 2022 по 2024 год сетевая организация этот счетчик не проверяла, акт контрольных показаний не составляла, счет жильцам выставляли по среднему тарифу. В марте 2024 года им доначислили сумму потребляемой электроэнергии, из-за чего у семьи образовался крупный долг.

Истец направил запрос о детализации показаний, после чего выявили некорректную работу прибора учета. Несмотря на это, перерасчет жильцам не произвели, а в июне того же года дом отключили от электроэнергии. В мае 2025 года суд признал отключение незаконным, а сейчас с ответчиков взыскали 1 млн руб. в счет компенсации морального вреда и 500 тыс. руб. штрафа в пользу семьи в соответствии с законом о защите прав потребителей.

Решение в силу пока не вступило.

Галина Шамберина