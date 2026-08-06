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Пострадавшая после смерча школа в Кушве откроется к 1 сентября

В Кушве восстановлена инфраструктура, пострадавшая после разрушительного урагана 22 июня, сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов на пресс-подходе, посвященном Дню строителя.

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

Последствия урагана в Кушве

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

За две недели было восстановлено 160 частных домов. Глава минстроя подчеркнул, что пострадавшая от урагана школа №6 возобновит работу к 1 сентября.

«За последние 200 лет таких стихийных явлений не было на территории Свердловской области. Проведен огромный объем работы. Практически 600 человек были привлечены. Восстановлено электро- и газоснабжение, дорожное полотно, расчищен город»,— рассказал господин Сурганов.

Основные системы жизнеобеспечения города были восстановлены в первые дни после стихийного бедствия. На ликвидацию последствий откликнулись 12 подрядчиков.

Напомним, стихия обрушилась на Кушву вечером 22 июня. Ураган разрушил кровли, повредил трубы газоснабжения, некоторые постройки оказались разрушены полностью. По данным минздрава, 16 человек обратились за медицинской помощью. Власти Свердловской области утвердили выплаты 22 семьям, чье жилье было утрачено во время смерча.

Виктория Биц

Фотогалерея

Свердловский смерч

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Вечером 22 июня над городом Кушва (около 190 км от Екатеринбурга) пронесся смерч. Полностью разрушены оказались более 30 домов.

Вечером 22 июня над городом Кушва (около 190 км от Екатеринбурга) пронесся смерч. Полностью разрушены оказались более 30 домов.

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

В результате смерча повреждены около 100 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Без электроэнергии остались около 5 тыс. домов в Кушве и поселке Баранчинском. В поселке электроснабжение уже восстановлено полностью.

В результате смерча повреждены около 100 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Без электроэнергии остались около 5 тыс. домов в Кушве и поселке Баранчинском. В поселке электроснабжение уже восстановлено полностью.

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

В результате стихии пострадали 16 человек. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу Нижнего Тагила.

В результате стихии пострадали 16 человек. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу Нижнего Тагила.

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

В Кушве ввели режим ЧС. На место выехал губернатор Свердловской области Денис Паслер и провел заседание оперштаба.

В Кушве ввели режим ЧС. На место выехал губернатор Свердловской области Денис Паслер и провел заседание оперштаба.

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

Для пострадавших развернули пункт временного размещения на 50 человек, но туда обратился только один человек.

Для пострадавших развернули пункт временного размещения на 50 человек, но туда обратился только один человек.

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время пресс-подхода

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время пресс-подхода

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

По словам губернатора, комиссия оценит ущерб от стихии. Сумма выплат составит от 15 до 150 тыс. руб. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный перечислят сегодня.

По словам губернатора, комиссия оценит ущерб от стихии. Сумма выплат составит от 15 до 150 тыс. руб. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный перечислят сегодня.

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

&quot;Тем, чье жилье подлежит восстановлению, поможем и со стройматериалами для ремонта – информацию о потребностях людей будет аккумулировать комиссия, оценивающая ущерб&quot;,– заявил губернатор.

"Тем, чье жилье подлежит восстановлению, поможем и со стройматериалами для ремонта – информацию о потребностях людей будет аккумулировать комиссия, оценивающая ущерб",– заявил губернатор.

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Урал» синоптик Алексей Пулин, по Кушее прошелся клиновидный торнадо. Он не исключил, что торнадо может повториться.

Как рассказал «Ъ-Урал» синоптик Алексей Пулин, по Кушее прошелся клиновидный торнадо. Он не исключил, что торнадо может повториться.

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

Для ликвидации последствий ЧП привлекли 189 человек и 38 единиц техники. Спасатели, коммунальные и дорожные службы расчищают улицы от поваленных деревьев и обломков домов.

Для ликвидации последствий ЧП привлекли 189 человек и 38 единиц техники. Спасатели, коммунальные и дорожные службы расчищают улицы от поваленных деревьев и обломков домов.

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

В течение суток планируют восстановить кровлю детсада №23, к концу недели – завершить ремонт кровли школы № 6, поврежденной на 25%.

В течение суток планируют восстановить кровлю детсада №23, к концу недели – завершить ремонт кровли школы № 6, поврежденной на 25%.

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

По данным свердловских властей, несмотря на ЧП, кушвинские школьники продолжают сдавать ЕГЭ.

По данным свердловских властей, несмотря на ЧП, кушвинские школьники продолжают сдавать ЕГЭ.

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

Последствия урагана в Кушве

Последствия урагана в Кушве

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

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Вечером 22 июня над городом Кушва (около 190 км от Екатеринбурга) пронесся смерч. Полностью разрушены оказались более 30 домов.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В результате смерча повреждены около 100 домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Без электроэнергии остались около 5 тыс. домов в Кушве и поселке Баранчинском. В поселке электроснабжение уже восстановлено полностью.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В результате стихии пострадали 16 человек. Одного пострадавшего госпитализировали в больницу Нижнего Тагила.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В Кушве ввели режим ЧС. На место выехал губернатор Свердловской области Денис Паслер и провел заседание оперштаба.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Для пострадавших развернули пункт временного размещения на 50 человек, но туда обратился только один человек.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во время пресс-подхода

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

По словам губернатора, комиссия оценит ущерб от стихии. Сумма выплат составит от 15 до 150 тыс. руб. Средства на выплаты из регионального бюджета в муниципальный перечислят сегодня.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

"Тем, чье жилье подлежит восстановлению, поможем и со стройматериалами для ремонта – информацию о потребностях людей будет аккумулировать комиссия, оценивающая ущерб",– заявил губернатор.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Как рассказал «Ъ-Урал» синоптик Алексей Пулин, по Кушее прошелся клиновидный торнадо. Он не исключил, что торнадо может повториться.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Для ликвидации последствий ЧП привлекли 189 человек и 38 единиц техники. Спасатели, коммунальные и дорожные службы расчищают улицы от поваленных деревьев и обломков домов.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

В течение суток планируют восстановить кровлю детсада №23, к концу недели – завершить ремонт кровли школы № 6, поврежденной на 25%.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

По данным свердловских властей, несмотря на ЧП, кушвинские школьники продолжают сдавать ЕГЭ.

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

Последствия урагана в Кушве

Фото: Коммерсантъ / Святослав Котик

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