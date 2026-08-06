Пострадавшая после смерча школа в Кушве откроется к 1 сентября

В Кушве восстановлена инфраструктура, пострадавшая после разрушительного урагана 22 июня, сообщил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов на пресс-подходе, посвященном Дню строителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия урагана в Кушве

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ Последствия урагана в Кушве

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

За две недели было восстановлено 160 частных домов. Глава минстроя подчеркнул, что пострадавшая от урагана школа №6 возобновит работу к 1 сентября.

«За последние 200 лет таких стихийных явлений не было на территории Свердловской области. Проведен огромный объем работы. Практически 600 человек были привлечены. Восстановлено электро- и газоснабжение, дорожное полотно, расчищен город»,— рассказал господин Сурганов.

Основные системы жизнеобеспечения города были восстановлены в первые дни после стихийного бедствия. На ликвидацию последствий откликнулись 12 подрядчиков.

Напомним, стихия обрушилась на Кушву вечером 22 июня. Ураган разрушил кровли, повредил трубы газоснабжения, некоторые постройки оказались разрушены полностью. По данным минздрава, 16 человек обратились за медицинской помощью. Власти Свердловской области утвердили выплаты 22 семьям, чье жилье было утрачено во время смерча.

Виктория Биц