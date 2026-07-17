Власти утвердили выплаты 22 семьям, потерявшим жилье во время урагана в Кушве

Власти Свердловской области утвердили выплаты на приобретение жилья взамен утраченного во время урагана в Кушве 22 семьям, сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале. Из них 18 сегодня получили документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

По словам главы региона, восстановительные работы в городе приближаются к финалу. На работах было занято более 170 строителей, также каждый день порядка 130 единиц техники и более 600 человек участвовали в ликвидации завалов. «Отремонтировано 164 жилых объекта, работы ведутся еще на четырех. Завершается ремонт крыш в многоквартирных домах, три из 10 домов полностью готовы, готовность еще двух составляет 95%, в пяти домах работы выполнены на 75%»,— рассказал Денис Паслер.

Ранее жителям Кушвы, чье имущество пострадало в результате смерча, перечислили более 27 млн руб. выплат. Муниципальные выплаты на сумму свыше 7,1 млн руб. получили 278 заявителей, региональные выплаты на сумму более 20,2 млн руб. направлены 502 жителям.

Вечером 22 июня на Кушву обрушился смерч, в результате которого более 30 домов были полностью разрушены, около 100 зданий — повреждены. Пострадали 16 человек. Из-за обрыва линий электропередачи без электричества остались более 4 тыс. частных домов.

Ирина Пичурина