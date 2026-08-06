Погрузка на Северной железной дороге выросла на 4,5% в июле

По оперативной информации, погрузка на Северной железной дороге в июле 2026 года составила 4 млн 748 тыс. тонн, что на 4,5% больше, чем за июль прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

Погрузка за январь-июль 2026 года, по оперативным данным, составила 25,3 млн тонн, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железной дорогой в январе-июле погружено:

нефти и нефтепродуктов — почти 7 млн тонн (-9,1% к январю-июлю 2025 года);

лесных грузов — 6,5 млн тонн (-0,9%)

черных металлов — 3,2 млн тонн (+7,1%);

руды цветной — 2,5 млн тонн (+9,1%);

строительных грузов — 1,8 тыс. тонн (-12,9%);

каменного угля — 1,3 млн тонн (-35,9%);

химических и минеральных удобрений — 1,3 млн тонн (-14,3%);

химикатов и соды — 0,5 млн тонн (+24,5%);

кокса — 148 тыс. тонн (+13,6%);

зерна — 105 тыс. тонн (рост в 1,5 раза).

В регионах, по территории которых проходит Северная магистраль, в связи с установлением тарифных преференций для отправок черных металлов по России и в страны СНГ отмечен рост их погрузки за 7 месяцев 2026 года (+7,1%) и за июль (+7,2%).

В июле увеличена погрузка лесных грузов (+12,2%) по причине стабилизации спроса на данную продукцию на внутреннем и внешнем рынке. Погрузка нефтепродуктов в июле увеличена на 20,3%.

Выросла погрузка цветной руды за январь-июль (+9,1%) и за июль (+13%) в связи с увеличением спроса со стороны предприятий алюминиевой промышленности. Отмечен рост погрузки химикатов, кокса, зерна.

Отмечен спад погрузки каменного угля ввиду снижения объемов его добычи, отмечается снижение погрузки удобрений, строительных грузов.

Грузооборот за январь-июль составил 81,2 млрд тарифных тонно-км, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,4%. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 11,1% и составил 99,9 млрд тонно-км. Грузооборот за июль составил 11,6 млрд тарифных тонно-км (-6,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 7,7% и составил 14 млрд тонно-км.