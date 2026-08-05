В Геленджике водителя грузовика осудили за ДТП с двумя погибшими

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор водителю грузового автомобиля, признанному виновным в ДТП со смертельным исходом на трассе М-4 «Дон» в районе села Пшада под Геленджиком. Мужчина получил 4,5 года колонии-поселения и запрет на управление транспортом сроком на три года, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что в апреле 2023 года Владимир Люлюков, управляя грузовиком VOLVO с полуприцепом, двигался с превышением скорости во время сильного дождя. На мокрой дороге в районе опасного поворота водитель не снизил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21102.

В результате аварии водитель легкового автомобиля и его пассажир погибли на месте. Геленджикский городской суд признал Люлюкова виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.

Кроме того, суд взыскал в пользу родителей погибших компенсацию в размере 2,8 млн руб. Владимир Люлюков свою вину не признал, заявляя, что на встречную полосу выехал автомобиль потерпевших.

Апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения приговора. Решение суда вступило в законную силу.

Анна Гречко