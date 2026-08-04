Экзотический паспорт расширяет границы

Спрос на гражданство и ВНЖ островных государств вырос за год на треть, сообщила международная платформа Tranio. Речь идет о программах, которые предлагают Вануату, Сан-Томе и Принсипи, Маврикий и Республика Наоэро — это бывшее Науру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Гражданство в этих странах можно получить за инвестиции, равные стоимости крошечной студии в Москве — $100 тыс. на человека. Документ используют, чтобы расширить географию путешествий, говорит сооснователь компании Vast Vista и автор Telegram-канала «Гражданин мира» Полина Кулешова:

«Эти программы инвестиционного гражданства Науру, Вануату, Сан-Томе и Принсипи работают с россиянами. Науру раньше не действовала, но вот сейчас начинает. Шенген они не открывают, эти паспорта нужны, чтобы просто было еще какое-то гражданство на всякий случай. Также его используют как опцию те, у кого заканчивается действие российского, белорусского или украинского документа.

Посетить страну для его продления они не могут, им нужен какой-то паспорт для путешествий. Вануату, Сан-Томе и Принсипи, Науру выдают гражданство, там есть официальные государственные программы. Но их не начали как-то лавинообразно скупать — объемы там небольшие, это не массовый продукт».

Как правило, паспорта островных государств россияне используют как промежуточное звено, чтобы получать ВНЖ в других странах, говорит управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов. По его словам, на практике такое гражданство оказывается не таким дешевым, как выглядит на первый взгляд:

«Люди делают паспорт Вануату и с ним получают Golden Visa в Греции, например. А всю инфраструктуру выстраивают на вануатянский паспорт. Таким образом пытаются завуалировать свое происхождение. Из минусов — все понимают, что это островные государства и что это нереальный паспорт, особенно при подаче на визы каких-то других стран, в том числе шенген и США. Все равно к тебе будут относиться как к человеку с гражданством России. Также из минусов — то, что в этих странах ты никогда не сможешь жить. Ни одного человека нет, который бы захотел переехать в Науру, Сан-Томе.

Это чистой воды двойной платеж, при том, что эти программы не подразумевают покупку какой-то недвижимости. Это просто деньги, которые ты отдаешь за паспорт. Люди хотят сэкономить: они за 150 тыс. руб. якобы получили паспорт Вануату и потом еще за 250 тыс. руб. — "золотую визу" в Греции. Итого выходит 400 тыс. руб.

В то время как в Турции ты сначала получаешь паспорт за 400 тыс. руб., а потом еще ВНЖ за 250 тыс. руб. То есть кажется, как будто выходит дороже. Но не учитывается, что эти 400 тыс. руб., которые были потрачены в Турции, ты потом можешь вернуть, продав недвижимость. А еще в Турецкой Республике ты реально можешь жить».

Эксперты предупреждают, что подобные программы в карликовых государствах часто меняются под влиянием международной политики. Например, раньше у Вануату был безвизовый режим со странами Евросоюза и Великобританией, а теперь такая опция обладателям паспорта недоступна.

Светлана Белова