Страны корректируют «право земли»

Беременным женщинам грозит запрет на въезд в США. Как пишут СМИ, это станет ответом Белого дома на решение Верховного суда. Он заблокировал указ Дональда Трампа об отмене права на гражданство при рождении. Куда едут россияне за вторым паспортом? И где дают гражданство не только младенцам, но и их родителям?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Спрос на родильный туризм со стороны россиян по-прежнему сохраняется, несмотря на сложности. США ужесточают правила по линии Минюста, Мексика разворачивает женщин в аэропорту Канкуна, а Аргентина, которая отменила возможность получения гражданства сразу после рождения ребенка, снова стала лояльной к этой опции.

Процесс натурализации по праву почвы усложнился практически везде. Изменилась и тактика будущих родителей. Роды в Майами, например, россияне теперь планируют за пару лет до самой беременности, рассказал руководитель визового центра Aavisa.ru, представитель компании MiamiCare Антон Ячменёв:

«Сейчас россиянок, которые родили на территории США, за год наберется от 500 до 1 тыс. Чтобы оформить американскую визу, нужно заложить полгода. Запись в Астане сейчас идет на февраль 2027 года, к этой дате уже можно стать мамой. Если у вас есть шенгенская виза, то можно в августе пройти собеседование в Варшаве. В США все визы для россиян выдаются по-прежнему сроком на три года.

Есть клиенты, которые обращаются к нам заранее, планируя роды на 2028 год.

Они посмотрели, где, чего, как, организовали экскурсии по госпиталям, познакомились с врачами, при этом беременность пока только предполагается. В среднем раньше такая поездка обходилась в $10-15 тыс. Сейчас — в $50-100 тыс.».

Кроме получения визы, остаются проблемы и с самим въездом в США. После проигрыша в Верховном суде администрация Дональда Трампа пытается продавить эту историю через Конгресс. Шансов изменить 14-ю поправку Конституции 1868 года, которая гарантирует право на американское гражданство всем, кто родился на территории страны, практически нет. Но проверять иностранцев станут тщательнее, не исключает собственный корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур:

«Власти пошли войной на все компании, которые занимаются туризмом для рожениц. Их могут обвинить в мошеннических схемах.

Визовый офицер в принципе имеет право развернуть человека. Если вы говорите, что не беременны, но находитесь в положении и планируете родить на территории США, то это может транскрибироваться как попытка ввести в заблуждение американские власти. Если, например, роды проходят на территории Штатов, то позже мать могут выслать. Будут и практики устрашения, посадки, изымание виз, чтобы пресечь эти потоки».

География родильного туризма сместилась в Латинскую Америку: Чили, Панаму и Парагвай. Но быстро выдают паспорта новорожденным и их родителям лишь две страны — Аргентина и Бразилия, заметил основатель миграционной компании RuLATAM Кирилл Маковеев:

«В последнем случае родителям нужно прожить год для появления права на паспорт, и еще примерно столько же занимает его получение. В Аргентине с прошлой недели родителям достаточно сразу после родов пойти в суд и запустить эту процедуру. Местные инстанции признали неконституционной реформу правительства президента Милея и его указ отменили.

Что касается Чили, то раньше туристка из любой страны могла родить ребенка и позднее получить гражданство республики. Сейчас это фактически невозможно, если у родителей на момент рождения ребенка не было резидентства. Та же самая история в Мексике. Есть страны типа Панамы, но там родителям светит гражданство только в том случае, если так решит сам президент страны».

Лояльной в плане гражданства для новорожденных остается Испания, куда и сейчас едут рожать россияне, делятся собеседники “Ъ FM”. У родителей должен быть статус резидента, а заявление на ВНЖ для ребенка можно подать через год после непрерывного проживания в стране.

А чтобы не запутаться в тонкостях местных законов, россияне стали чаще обращаться к профессионалам. Пакетное сопровождение родов (сюда входит оформление документов, помощь с размещением, коммуникация с клиникой, а также получение свидетельства о рождении и паспорта) в Бразилии стоит от $10 тыс., в Чили — от $20 тыс., в США нужно закладывать минимум $50 тыс. Это цена без учета расходов на саму медицину.

Аэлита Курмукова