Военным не закрыли окно в Европу

Париж и Рим не согласились закрыть въезд в Европу для участников боевых действий на Украине. Они опасаются, что так будет перекрыт доступ вообще для всех россиян.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Medichini / AP Фото: Andrew Medichini / AP

Идею запрета на въезд военных продвигает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Предполагается, что все россияне-участники конфликта поименно будут внесены в новый санкционный пакет. Bloomberg пишет, что Италия и Франция предлагают ограничивать въезд не санкционными методами, а через механизм выдачи виз.

Глава евродипломатии Кая Каллас заверила, что у руководства Союза есть разведданные обо всех военных, побывавших на фронте, и составить «черный список» не составит труда. Но верификация настолько трудозатратна, что посольствам проще будет отказать всем обладателям российских паспортов, опасается визовый эксперт Искандер Миндияров:

«Вся политика меняется, и становится легче реализовать ограничения, включив в них не отдельные категории, а в целом россиян или пункты подачи заявок на территории РФ. Не думаю, что введут отдельные вопросы — система уже выстроена: анкеты унифицированы, у всех стран единая форма. Почти все государства требуют выписку из электронной трудовой, где содержится информация о трудоустройстве за последние десять лет. По ней можно как-то отследить, чем занимался человек. Если будет некий пробел, придется проверять сведения дополнительно.

Возможно, на всякий случай, чтобы не получить претензии от европейских органов, будут отказывать без точных данных. Сейчас и так уже почти все визы выдают под даты поездки. Самый большой поток российских туристов идет в Италию, Францию и Испанию. Им уже очень сложно обрабатывать заявки: у Италии больше двух месяцев рассмотрение. Если еще начнут отдельно проверять по дополнительным спискам, сроки вырастут. Целесообразность под вопросом. Если сроки вырастут до трех месяцев, вряд ли люди будут ждать. Они уйдут в другие страны, и эти направления потеряют туристические деньги».

Запретить въезд в Европу россиянам, вернувшимся с фронта, еще в январе 2026 года предлагала Эстония. Таллин опасается, что из-за туристов с боевым опытом может вырасти уровень преступности. Но Евросоюз и без того уже ужесточил правила въезда, причем не только для туристов, отмечает эксперт Prian.ru Филипп Березин:

«Сейчас участие в иммиграционных программах для россиян стало сложнее: ужесточились проверки, увеличилось количество запрашиваемых документов. Например, получение гражданства Румынии или Болгарии по корням стало жестче контролироваться. Органы требуют больше документов, подтверждающих связь поколений. Идут проверки статусов по сфере деятельности: на Кипре сложнее стало получать ПМЖ тем, кто работает в IT, хотя формально она не вся под санкциями. Проблемы могут быть у работавших в госбанках. То, что визовая политика ЕС к России будет ужесточаться, сомнений нет».

Санкционный пакет с ограничениями для российских военных сейчас по-прежнему формируется. Члены ЕС планируют обсудить его 26 июня.

Светлана Белова