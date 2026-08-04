В Павловском парке почти месяц устраняют последствия циклона «Бернадетт»

В музее-заповеднике «Павловск» продолжают устранять последствия суперциклона «Бернадетт», который обрушился на парк 11 июля. За это время специалисты выявили 1588 утраченных деревьев, сообщили в пресс-службе музея.

За прошедшую неделю сотрудники расчистили территории в районах «Белая Береза», «Старая Сильвия» и в долине реки Славянки, убрав 87 поваленных деревьев. В понедельник, 3 августа, во время обследования района «Большая Звезда» специалисты обнаружили еще 24 поврежденных дерева. За все время общее число деревьев, которые оказались утрачены из-за стихии, составило 1588.

В музее отмечают, что расчистка территории и обследование пострадавших участков продолжаются ежедневно. Специалисты ведут постоянный мониторинг состояния парка и поэтапно ликвидируют последствия стихии.

Суперциклон и ураган «Бернадетт», обрушившийся на Санкт-Петербург и Ленинградскую область 11 июля, привел к масштабным разрушениям, последствия которых коммунальные службы и сотрудники музеев-заповедников устраняют до сих пор. По оценкам специалистов, штормов такой разрушительной силы в регионе не фиксировали последние 30 лет.

Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», во время циклона погибли две девушки, которые отправились плавать на сапах.

Карина Дроздецкая