Атака БПЛА на Пензенскую область обошлась без жертв и разрушений

В ночь на 4 августа в нескольких районах региона украинские беспилотники были сбиты силами мобильных огневых групп и средств РЭБ. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По его словам, сейчас на местах падения фрагментов БПЛА работают службы экстренного реагирования. Режим беспилотной опасности был введен в регионе около часа ночи, после чего работу мобильного интернета ограничили. Также в регионе действовал план «Ковер», ограничивающий прием и выпуск воздушных судов. К семи утра ограничения были сняты: «Временный запрет на использование воздушного пространства снят»,— сообщил господин Мельниченко.

Губернатор напомнил, что при обнаружении фрагментов БПЛА и иных подозрительных предметов не следует трогать их — необходимо отойти и сообщить по телефону 112. Как сообщили в Минобороны России, с 20:00 3 августа до 8:00 4 августа ПВО перехватили и уничтожили 320 украинских БПЛА самолетного типа на 19 регионами РФ.

Никита Маркелов