Красноярский кандидат «Коммунистов России» выбыл из борьбы за место в Госдуме

Выборы депутата Госдумы РФ в Красноярском одномандатном округе №58 пройдут без участия представителя партии «Коммунисты России». Это следует из данных ГАС «Выборы».

Заместитель директора ООО «Торговая компания Континент» Александр Подъященко, выдвинутый этой партией, утратил статус кандидата. По данным избирательной комиссии Красноярского края, это решение было принято на основании заявления господина Подъященко.

Всего в 58-м округе было выдвинуто девять кандидатов. Пятеро из них уже зарегистрированы: Константин Базарный («Новые люди»), Николай Горковенко (Партия пенсионеров), Ирина Крайник («Справедливая Россия»), Олег Ликонцев («Единая Россия») и Иван Петров (ЛДПР).

Валерий Лавский