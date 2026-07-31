ЕР «выдвинула» действующих руководителей кавказских регионов на новые сроки

Генеральный совет «Единой России» согласовал и направил президенту страны кандидатуры действующих руководителей Дагестана, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — Федора Щукина, Рашида Темрезова и Сергея Меняйло — для переназначения на посты глав этих республик, выборы в которых проводятся через региональные законодательные собрания, сообщила пресс-служба ЕР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Врио главы Дагестана Федор Щукин в этом списке является единственной относительно новой фигурой, но, как и прочие, назначен в регион Москвой. Он родился 4 августа 1976 года в селе Починки Починковского района Горьковской области. Высшее образование получил на юридическом факультете Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, который завершил в 1997 году. Спустя пять лет, в 2002 году, освоил специальность государственного и муниципального управления в Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарева.

Карьеру в судебной системе Щукин выстраивал с 2005 года, поочередно занимая различные должности в судах Нижегородской области. В марте 2024 года возглавил Верховный суд Республики Дагестан, а уже с 4 мая 2026 года приступил к исполнению обязанностей руководителя республики в статусе временно исполняющего.

Действующий руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов родился 14 марта 1976 года в Черкесске. В 1998 году получил дипломы по направлениям «Менеджмент» и «Финансы и кредит» в Московском открытом социальном университете. Профессиональный путь Темрезова прошёл через строительную отрасль, где он работал с 2004 года.

В 2010 году чиновник занял должность руководителя федерального управления автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесии в структуре Росавтодора. Уже в феврале 2011 года он впервые получил полномочия временного президента республики, а в 2021-м был переизбран на пост главы региона.

Уроженец осетинского Алагира Сергей Меняйло родился 22 августа 1960 года. В 1983 году он окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С. М. Кирова и вплоть до 1992 года проходил службу на Северном флоте.

С 1995 по 2002 год офицер нес службу на Каспийской флотилии в Дагестане и Астраханской области, занимая командные посты, в том числе возглавляя бригаду. В тот период он принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. В 2004 году господин Меняйло завершил обучение в Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил России.

С 2009 по 2012 год служил заместителем командующего Черноморским флотом, а в 2014-м участвовал в формировании отрядов народной самообороны в Крыму. В апреле того же года был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя. С августа 2016 года входит в состав Совета безопасности Российской Федерации, а также является членом Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. В апреле 2021 года он получил полномочия временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии, а в сентябре того же года был избран руководителем республики депутатами регионального парламента.

Александр Иванов