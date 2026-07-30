В центральной части Краснодара построят новые школу и детсад

Девелоперская компания «Неометрия» (ключевой актив холдинга Alias Group) получила разрешения на строительство школы на 1,55 тыс. учащихся и детского сада на 320 мест на улице Тихорецкой в центральной части Краснодара. Документы выданы администрацией города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Неометрия» Фото: «Неометрия»

Образовательные объекты станут частью проекта комплексного развития территории бывшего масложиркомбината. Начало их строительства запланировано на осень 2026 года.

Как сообщил основатель Alias Group Борис Юнанов, создание социальной инфраструктуры является одним из ключевых этапов реализации проекта комплексного развития территории. По его словам, наряду с жилой застройкой проект предусматривает строительство школ, детских садов и общественных пространств.

Школа будет представлять собой трехэтажное здание общей площадью более 32 тыс. кв. м и рассчитана на 1550 учеников. Проект предусматривает семь функциональных блоков и благоустройство прилегающей территории площадью около 2 га, где разместят спортивные площадки и пространства для массовых мероприятий.

Детский сад разместится в двухэтажном здании площадью свыше 8 тыс. кв. м и рассчитан на 15 групп. На территории площадью около 1 га планируется создать игровые и прогулочные зоны с современным оборудованием и безопасным покрытием.

В обоих учреждениях предусмотрены кабинеты психологов, помещения для дополнительного образования и пространства для развития творческих и исследовательских навыков детей. Проектировщики также уделили внимание вопросам безопасности: школа будет ориентирована не на улично-дорожную сеть, а на пешеходные общественные пространства и спортивные зоны.

Архитектурную концепцию образовательных объектов разработало бюро ARCHIVISTA совместно с партнерской проектной организацией. Проект интегрирован в общую концепцию жилой и коммерческой застройки, а также учитывает исторический контекст территории, где расположены здания 1904 года постройки, включенные в перечень объектов культурного наследия.

Помимо школы и детского сада, проект комплексного развития территории предусматривает строительство еще одного дошкольного учреждения на 300 мест и трех поликлиник общей пропускной способностью 300 посещений в смену. Новый район рассчитан примерно на 9 тыс. жителей.

Вячеслав Рыжков